"Это была пытка": Мик Шумахер проехался за рулем болида своего легендарного отца

Именно в этом болиде Шумахер-старший выиграл свой последний чемпионский титул 15 лет назад

Мик Шумахер. Фото: AFP

Пилот Формулы-2, гонщик молодежной академии "Феррари" Мик Шумахер провел показательные заезды за рулем "Феррари" F2004 на трассе "Хоккенхаймринг". Именно на этом болиде отец Мика, семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, выиграл свой последний, седьмой, чемпионский титул в 2004 году. В Instagram-аккаунте Формулы-1 появилась видеозапись заездов Шуми-младшего перед квалификацией Гран-при Германии.

27 Июл 2019 в 5:27 PDT INSTAGRAM (@f1)

"Я просто хотел выйти и проехать, – сказал 20-летний Мик Шумахер, совершивший три круга на трассе "Хоккенхаймринг" и даже помахавший зрителям рукой во время заезда. - Хотя ожидание перед выездом из пит-лейн на трассу при таком скоплении публики было больше похоже на пытку. Но я никогда не терял улыбку. Даже когда я пристегивался в болиде, я улыбался! Это было действительно круто".

Отметим, что сын Михаэля Шумахера активно собирает деньги в фонд отца. В Германии состоялся благотворительный футбольный матч в честь легенды Формулы-1. Главными звездами игры стали сын Михаэяля Шумахера Мик и завершивший этим летом карьеру в НБА легендарный немецкий баскетболист Дирк Новицки. Встреча между "Командой Мика" и "Командой Дирка" завершилась в пользу первой со счетом – 7:5. Доходы от игры (было выручено 100 000 евро) будут направлены на проекты Keep Fighting Foundation (фонд Шумахера) и Dirk Nowitzki Foundation.

Напомним, что Михаэль Шумахер в декабре 2013 года получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах. Произошло кровоизлияние в мозг. Гонщик впал в кому. С тех пор его жизнь скрыта от посторонних глаз.

Смотрите, как выглядит болиды Формулы-1 в сезоне-2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Это была пытка": Мик Шумахер проехался за рулем болида своего легендарного отца". Другие Новости Формулы1 смотрите в блоке "Последние новости"