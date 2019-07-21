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Сын Михаэля Шумахера собирает деньги в фонд отца

21 июля, 23:44

Мик Шумахер и Дирк Новицки организовали благотворительный футбольный матч

Мик Шумахер во время благотворительного матча
Мик Шумахер во время благотворительного матча. Фото: AFP

Сегодня в Германии состоялся благотворительный футбольный матч в честь легенды Формулы-1 Михаэля Шумахера. Напомним, 50-летний Михаэль в декабре 2013 года получил черепно-мозговую травму в результате инцидента в ходе катания на горных лыжах. С тех пор информация о физическом состоянии немца держится в тайне.

Главными звездами матча стали сын Шумахера Мик и завершивший этим летом карьеру в НБА легендарный немецкий баскетболист Дирк Новицки, а также бывшие футболисты сборной Германии Йенс Леманн и Штефан Кисслинг. Встреча между "Командой Мика" и "Командой Дирка" завершилась в пользу первой со счетом – 7:5.

Доходы от игры (было выручено 100 000 евро) будут направлены на благотворительность в проекты Keep Fighting Foundation (фонд Шумахера) и Dirk Nowitzki Foundation.

Ранее сообщалось, что машина, на которой гонялся легендарный Михаэль Шумахер, уйдет с молотка. Мероприятие состоится 30 ноября в Абу-Даби перед заключительным Гран-при нынешнего сезона. Чемпионский болид, который выставят на продажу, выигрывал три гонки из 11, в которых Шумахер побеждал в 2002 году. 

Как выглядят современные болиды Формулы-1:

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Тег Михаэль Шумахер, Дирк Новицки, Мик Шумахер

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sport24.ru

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