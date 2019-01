Феттель и Шумахер проиграли Гонку чемпионов //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/490/e00/5c4490e002f9e.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/490/e00/5c4490e002f9e.jpg 2019-01-20T17:17:21+02:00 Формула 1 Выиграли соревнования в Мексике Кристоферссон и Кристенсен

В Мехико завершились командные соревнования традиционной Гонки чемпионов. В финальных заездах команда Германии, представленная многократным чемпионом мира Формулы-1 Себастьяном Феттелем и чемпионом Европейской Формулы-3 Миком Шумахером противостояла команде Севера, в состав которой вошли чемпион мира по ралли-кроссу Йохан Кристоферссон и многократный победитель гонки 24 часа Ле-Мана Том Кристенсен.

Финальные заезды получились довольно конкурентоспособными, но чуть удачливее в них оказались северяне, отпраздновавшие итоговый успех. В решающем заезде датчанин Том Кристенсен немного опередил Шумахера-младшего.

Take a bow, Team Nordic! Tom Kristensen and Johan Kristoffersson take the ROC Nations Cup after an epic battle against Sebastian Vettel and Mick Schumacher. #ROCMexicopic.twitter.com/KlFNCR9pJS