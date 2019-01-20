Феттель и Шумахер проиграли Гонку чемпионов

Выиграли соревнования в Мексике Кристоферссон и Кристенсен

Победители Гонки чемпионов. Фото: Twitter

Феттель и Шумахер проиграли Гонку чемпионов //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/490/e00/5c4490e002f9e.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/490/e00/5c4490e002f9e.jpg 2019-01-20T17:17:21+02:00 Формула 1 Выиграли соревнования в Мексике Кристоферссон и Кристенсен

В Мехико завершились командные соревнования традиционной Гонки чемпионов. В финальных заездах команда Германии, представленная многократным чемпионом мира Формулы-1 Себастьяном Феттелем и чемпионом Европейской Формулы-3 Миком Шумахером противостояла команде Севера, в состав которой вошли чемпион мира по ралли-кроссу Йохан Кристоферссон и многократный победитель гонки 24 часа Ле-Мана Том Кристенсен.

Финальные заезды получились довольно конкурентоспособными, но чуть удачливее в них оказались северяне, отпраздновавшие итоговый успех. В решающем заезде датчанин Том Кристенсен немного опередил Шумахера-младшего.

Take a bow, Team Nordic! Tom Kristensen and Johan Kristoffersson take the ROC Nations Cup after an epic battle against Sebastian Vettel and Mick Schumacher. #ROCMexicopic.twitter.com/KlFNCR9pJS — #ROCMexico (@RaceOfChampions) 19 января 2019 г.

Ранее мы подводили итоги ралли Дакар-2019, которое в этом году проходило в Перу.

Добавим, что со времен основания ралли "Париж-Дакар" считается самым экстремальным и самым опасным в мире. За 40-летнюю историю "Дакар" унес жизни 71 человека, в том числе и своего создателя Тьерри Сабина – Француз разбился на вертолете в 1986 году во время внезапной песчаной бури.

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