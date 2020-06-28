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Гонщик не удержал многотонный грузовик на трассе: видео впечатляющей аварии

28 июня, 09:44

Александр Трикиша Александр Трикиша

В Бразилии возобновили знаменитую серию Copa Truck

В Бразилии после карантина возобновилась знаменитая гоночная серия на грузовиках Copa Truck. Первой гонке после паузы предшествовала тренировка гонщиков, которая ознаменовалась аварией пилота Пауло Салустиано, который не справился с управлением многотонного монстра в повороте и вылетел с трассы. К счастью, грузовик остановился в ограждающем заборе, а рядом никого не оказалось, сообщает globoesporte.

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Сам Салустиано отделался легким испугом, а вот его тягач пострадал сильнее и не смог выйти на трассу в субботу. Тем не менее, гонщик надеется восстановить машину и принять участие в воскресной гонке.

Отметим, что из-за медицинского протокола в боксах может присутствовать только 120 человек, вместо 700 человек, включая членов команды, спонсоров и другого персонала. Перед стартом гонки каждому пилоту провели температурный скрининг, а после финиша отказались от традиционной церемонии с обливанием шампанским. Победителем же гонки стал Веллингтон Сирино, выигравший до этого в квалификации поул.

Ранее мы писали, что бразильский футболист чудом остался жив после падения на автомобиле с 200-метрового обрыва. Полузащитник "Крузейро" Энрике даже не получил ни одного перелома.

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В Польше автобус упал с моста:

Видео: Reuters

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авария гонки автоспорт

Источник: Сегодня|Спорт

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