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Футболист чудом остался жив после падения на автомобиле с 200-метрового обрыва

28 июня, 09:18

Александр Трикиша Александр Трикиша

Полузащитник "Крузейро" даже не получил ни одного перелома

Бразильский футболист Крузейро Энрике попал в аварию вечером в пятницу, в муниципалитете Брумадинью, в столичном регионе Белу-Оризонти, сообщает Globoesporte. Автомобиль футболиста сорвался с 200-метрового утеса, но сам спортсмен чудом остался жим и даже не получил ни одного перелома.

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Из раскуроченного автомобиля спортсмена доставали две бригады спасателей. Футболист был в сознании, но в шоковом состоянии, поэтому узнать подробности аварии не удалось. Сразу же Энрике отправили в госпиталь, где провели обследование, но серьезных повреждений не выявили.


Место, где случилась авария. Фото: globoesporte.globo.com


Спасатели достают Энрике из автомобиля. Фото: globoesporte.globo.com

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Ранее мы писали, что в Бразилии умер футбольный вратарь, променявший спорт на модельный бизнес. Виллиан Круз завершил карьеру в 26 лет и успел поработать парикмахером и моделью.

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Отметим, что за последние месяцы в Бразилии скончались два футболиста. Некоторое время назад футболист умер от удара током, запуская воздушного змея. Летательный аппарат запутался в проводах, в результате чего футболиста ударило током.

А перед этим мы писали, что в Бразилии во время процедур физиотерапии внезапно умер 22-летний футболист. Футболист клуба "Гуарани Баже" Тьяго Кортес лечил травмированное колено.

Самые известные балагуры мирового футбола

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авария ДТП чемпионат Бразилии Крузейро

Источник: Сегодня|Спорт

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