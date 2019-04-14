Итоги 1000-й гонки в истории Формулы-1: Ферстапен обижен на "Феррари", "Мерседес" празднует дубль

За неделю до исторической гонки в Шанхае провели Фестиваль Формулы

Фото: AFP

В эти выходные состоялось поистине историческое событие – Формула-1 провела свой 1000-й Гран-при. Для того, чтобы отпраздновать это достижение, организаторы даже взяли дополнительную неделю "отдыха". В "свободное время" "Либерти Медиа", владельцы Ф-1, провели в Шанхае Фестиваль Формулы: паддок ломился от засилья исторических болидов и звезд мировой величины. На радость многотысячной толпы за руль болида "Рено" образца 2012-го сел китайский пилот – Гуан Ю Чжоу. Гонщик проехал несколько кругов по Шанхайской трассе и не стал скрывать своего удовольствия: "Я впервые пилотировал в Шанхае, но я был здесь, когда "Рено" завоевало чемпионство в 2005-м. Горжусь тем, что показал соотечественникам отличное шоу!".

А уже неделю спустя в Шанхае ревели моторы "боевых" гоночных болидов. Фаворитом в Поднебесную приехала команда "Мерседес" – привычное для многих зрелище. В этот раз лидером чемпионата был Боттас: всего одно очко разделяло его и Хэмилтона. Вероятно, то самое, которое финн добыл своим лучшим кругом в Австралии. Безусловно, Валттери ментально расцвел – назвать его вторым пилотом удается уже мало кому. Да и в целом отказ от командной тактики, ориентированной на Хэмилтона, пошел "Мерседес" на пользу. Как вывод – поул-позиция для Боттаса, Хэм сразу за спиной. Между напарниками – 0,023 секунды.

Квалификация отметилась ярким моментом. В конце одной из сессий Макс Ферстаппен попытался собрать свой быстрый круг, как вдруг его обогнали Феттель и пилоты "Рено". В сердцах молодой голландец обратился к команде по радио: "В следующий раз я тоже буду обгонять этих муд***ов!". Позже, Макс дал подробный, более спокойный комментарий ситуации: "У нас есть джентельменское соглашение. Так не делается. Хочу заявить: если в следующий раз такая ситуация повторится, я тоже буду обгонять".

Гонка. Нервы пилотов начали шалить еще до официального старта: на прогревочном круге в занос уходили Кубица и Ферстаппен. Когда загорелись зеленые огни, Хэмилтон обошел Боттаса, а Леклер – Феттеля. Квят немного начудил с пробуксовкой, сначала допустив контакт с Сайнсом, а затем отправив в короткий полет Норриса. Обоим пострадавшим пришлось свернуть в боксы для ремонта, а на трассу выехал пейс-кар. Даня отделался штрафным проездом по пит-лейн. Автомобиль безопасности провел на трассе чуть меньше круга.

Пилоты "Феррари" пытались помочь друг другу, но все время испытывали проблемы с блокировкой колес. На 18-м круге состоялся первый сход – Хюлкенберг заехал в боксы: механические проблемы. Круг спустя Феттель ушел на пит-стоп и выехал аккурат перед Ферстаппеном. Макс попытался нагнать обидчика по квалификации, но немец быстро оторвался.

На 37-м круге команде "Мерседес" пришлось показывать мастерство – возникла необходимость двойного пит-стопа. "Серебрянные стрелы" с честью (и, что важнее, с хорошим временем) вышли из ситуации. На 43-м круге многострадальный Квят не смог продолжить борьбу – заезд в боксы и полная остановка болида. 10 кругов спустя та же участь постигла Норриса. 54-й круг стал лучшим для Гасли – дополнительное очко в его копилку.

Гран-при Китая выиграл Льюис Хэмилтон. Вторая победа в сезоне, 75-я в карьере. Хэм обошел напарника, став лидером личного зачета. Боттас второй. Впервые с 1992 года команда Формулы-1 начинает сезон с трех дублей. Третьим финишировал Себастьян Феттель. Юбилейная, 30-я бронза для немца. Первые очки в новой команде добыл Риккардо – это его 90-я гонка "в очках". Напарник Квята – Александер Элбон – также открыл счет своим очкам в высшей лиге. Результаты Гран-при Китая.

Через две недели Формула-1 приедет в Баку, Азербайджан.

Общий зачет гонщиков:

Пилот Команда Очки 1. Л.Хэмилтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 68 2. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 62 3. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 39 4. С.Феттель Scuderia Ferrari 37 5. Ш.Леклер Scuderia Ferrari 36 6. П.Гасли Aston Martin Red Bull Racing 13 7. К.Райкконен Alfa Romeo Racing 12 8. Л.Норрис McLaren F1 Team 8 9. К.Магнуссен Rich Energy Haas F1 Team 8 10. Н.Хюлкенберг Renault F1 Team 6 11. Д.Риккардо Renault F1 Team 6 12. C.Перес Sportpesa Racing Point F1 Team 5 13. А.Элбон Red Bull Toro Rosso Honda 3 14. Л.Стролл Sportpesa Racing Point F1 Team 2 15. Д.Квят Red Bull Toro Rosso Honda 1

Кубок Конструкторов:

Команда Мотор Очки 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 130 2. Scuderia Ferrari Ferrari 73 3. Aston Martin Red Bull Racing Honda 52 4. Renault F1 Team Renault 12 5. Alfa Romeo Racing Ferrari 12 6. Rich Energy Haas F1 Team Ferrari 8 7. McLaren F1 Team Renault 8 8. Sportpesa Racing Point F1 Team Mercedes 7 9. Red Bull Toro Rosso Honda Honda 4

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