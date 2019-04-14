Итоги 1000-й гонки в истории Формулы-1: Ферстапен обижен на "Феррари", "Мерседес" празднует дубль
За неделю до исторической гонки в Шанхае провели Фестиваль Формулы
В эти выходные состоялось поистине историческое событие – Формула-1 провела свой 1000-й Гран-при. Для того, чтобы отпраздновать это достижение, организаторы даже взяли дополнительную неделю "отдыха". В "свободное время" "Либерти Медиа", владельцы Ф-1, провели в Шанхае Фестиваль Формулы: паддок ломился от засилья исторических болидов и звезд мировой величины. На радость многотысячной толпы за руль болида "Рено" образца 2012-го сел китайский пилот – Гуан Ю Чжоу. Гонщик проехал несколько кругов по Шанхайской трассе и не стал скрывать своего удовольствия: "Я впервые пилотировал в Шанхае, но я был здесь, когда "Рено" завоевало чемпионство в 2005-м. Горжусь тем, что показал соотечественникам отличное шоу!".
А уже неделю спустя в Шанхае ревели моторы "боевых" гоночных болидов. Фаворитом в Поднебесную приехала команда "Мерседес" – привычное для многих зрелище. В этот раз лидером чемпионата был Боттас: всего одно очко разделяло его и Хэмилтона. Вероятно, то самое, которое финн добыл своим лучшим кругом в Австралии. Безусловно, Валттери ментально расцвел – назвать его вторым пилотом удается уже мало кому. Да и в целом отказ от командной тактики, ориентированной на Хэмилтона, пошел "Мерседес" на пользу. Как вывод – поул-позиция для Боттаса, Хэм сразу за спиной. Между напарниками – 0,023 секунды.
Квалификация отметилась ярким моментом. В конце одной из сессий Макс Ферстаппен попытался собрать свой быстрый круг, как вдруг его обогнали Феттель и пилоты "Рено". В сердцах молодой голландец обратился к команде по радио: "В следующий раз я тоже буду обгонять этих муд***ов!". Позже, Макс дал подробный, более спокойный комментарий ситуации: "У нас есть джентельменское соглашение. Так не делается. Хочу заявить: если в следующий раз такая ситуация повторится, я тоже буду обгонять".
Гонка. Нервы пилотов начали шалить еще до официального старта: на прогревочном круге в занос уходили Кубица и Ферстаппен. Когда загорелись зеленые огни, Хэмилтон обошел Боттаса, а Леклер – Феттеля. Квят немного начудил с пробуксовкой, сначала допустив контакт с Сайнсом, а затем отправив в короткий полет Норриса. Обоим пострадавшим пришлось свернуть в боксы для ремонта, а на трассу выехал пейс-кар. Даня отделался штрафным проездом по пит-лейн. Автомобиль безопасности провел на трассе чуть меньше круга.
Пилоты "Феррари" пытались помочь друг другу, но все время испытывали проблемы с блокировкой колес. На 18-м круге состоялся первый сход – Хюлкенберг заехал в боксы: механические проблемы. Круг спустя Феттель ушел на пит-стоп и выехал аккурат перед Ферстаппеном. Макс попытался нагнать обидчика по квалификации, но немец быстро оторвался.
На 37-м круге команде "Мерседес" пришлось показывать мастерство – возникла необходимость двойного пит-стопа. "Серебрянные стрелы" с честью (и, что важнее, с хорошим временем) вышли из ситуации. На 43-м круге многострадальный Квят не смог продолжить борьбу – заезд в боксы и полная остановка болида. 10 кругов спустя та же участь постигла Норриса. 54-й круг стал лучшим для Гасли – дополнительное очко в его копилку.
Гран-при Китая выиграл Льюис Хэмилтон. Вторая победа в сезоне, 75-я в карьере. Хэм обошел напарника, став лидером личного зачета. Боттас второй. Впервые с 1992 года команда Формулы-1 начинает сезон с трех дублей. Третьим финишировал Себастьян Феттель. Юбилейная, 30-я бронза для немца. Первые очки в новой команде добыл Риккардо – это его 90-я гонка "в очках". Напарник Квята – Александер Элбон – также открыл счет своим очкам в высшей лиге. Результаты Гран-при Китая.
Через две недели Формула-1 приедет в Баку, Азербайджан.
Общий зачет гонщиков:
|Пилот
|Команда
|Очки
|1. Л.Хэмилтон
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|68
|2. В.Боттас
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|62
|3. М.Ферстаппен
|Aston Martin Red Bull Racing
|39
|4. С.Феттель
|Scuderia Ferrari
|37
|5. Ш.Леклер
|Scuderia Ferrari
|36
|6. П.Гасли
|Aston Martin Red Bull Racing
|13
|7. К.Райкконен
|Alfa Romeo Racing
|12
|8. Л.Норрис
|McLaren F1 Team
|8
|9. К.Магнуссен
|Rich Energy Haas F1 Team
|8
|10. Н.Хюлкенберг
|Renault F1 Team
|6
|11. Д.Риккардо
|Renault F1 Team
|6
|12. C.Перес
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|5
|13. А.Элбон
|Red Bull Toro Rosso Honda
|3
|14. Л.Стролл
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|2
|15. Д.Квят
|Red Bull Toro Rosso Honda
|1
Кубок Конструкторов:
Команда
|Мотор
|Очки
|1. Mercedes AMG Petronas Motorsport
|Mercedes
|130
|2. Scuderia Ferrari
|Ferrari
|73
|3. Aston Martin Red Bull Racing
|Honda
|52
|4. Renault F1 Team
|Renault
|12
|5. Alfa Romeo Racing
|Ferrari
|12
|6. Rich Energy Haas F1 Team
|Ferrari
|8
|7. McLaren F1 Team
|Renault
|8
|8. Sportpesa Racing Point F1 Team
|Mercedes
|7
|9. Red Bull Toro Rosso Honda
|Honda
|4
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