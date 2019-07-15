Кто такой Шарль Леклер: молодой монегаск должен стать Мессией команды "Феррари"

21-летний гонщик из Монако занял третье место на Гран-при Великобритании: интересные факты о пилоте "Феррари"

Шарль Леклер. Фото: Reuters

В воскресенье прошел очередной этап чемпионата мира в Формуле-1. Гран-при Британии выиграл Льюис Хэмилтон – 80-я победа в карьере, седьмая в сезоне, шестая в Сильверстоуне. Теперь Хэм – абсолютный чемпион по победам в Британии. Более того, англичанин никому не отдал даже очко за лучший круг. Валттери Боттас второй – это седьмой дубль для "Мерседеса" в этом сезоне. Шарль Леклер финишировал с "бронзой". Феттель – 16-й. Кажется, дальше "Феррари" "воюет" одним пилотом. Или произойдет чудо из чудес, ведь через две недели Формула едет к Себастьяну Феттелю домой – в Германию.

Скудерию трясет. Нынешний сезон должен был стать глотком свежего воздуха, ведь 2019-й для "Феррари" – год глобальных перемен. Седовласый Арривабене уступил штурвал Маттиа Бинотто, а на место финского пилота-ветерана Кими Райкконена пришел 21-летний монегаск Шарль Леклер. Ходят слухи, что именно он станет основным локомотивом "Феррари", если Феттель так и не начнет приносить команде кубки. Но кто такой Шарль Леклер? Почему именно он должен стать Мессией из Маранелло?

РОЖДЕН ГДЕ НУЖНО. Шарль Леклер родом из места, где все пропитано Королевой автоспорта – Княжества Монако. Его отец Эрве был серьезным картингистом и даже имел формульный опыт в Формуле-3 в 80-х, а также в тестах Ф-1. Его отец, успешный бизнесмен, не был в восторге от увлечения сына. Отсутствие восторга – отсутствие финансирования, что и положило конец так и не начавшейся карьере Эрве в Формуле-1. Более важно то, что Леклер-старший передал знания сыну. И не только свои.

Лучшим другом Эрве Леклера был Филипп Бьянки, отец погибшего из-за аварии в Японии пилота "Маруси" Жюля Бьянки. Шарль и Бьянки-младший гоняли на одном картодроме, но 8 лет разницы не давали вести речь о дружбе. Маленький монегаск дружил с младшим братом погибшего – Томом. Отношения самих Жюля и Шарля носили, скорее, менторский характер.

Шарль: "Мне было около четырех лет. Во время Гран-при Монако наша семья была в гостях у друзей, и мы сидели на их террасе, расположенной чуть выше выхода из поворота Сент-Девот. Помню, как вместе с другом играл с машинками, слушая при этом шум двигателей Формулы-1".

ПОБЕДИТЕЛЬ С ДЕТСТВА. Чемпионство Леклер оформил уже в первый год своей карьеры: в 2005-м ему покорился французский чемпионат по картингу ПАКА. Несколько повышений в классе, несколько кубков и знакомство с семьей Бьянки привели Леклера к Николя Тодту – одному из самых успешных формульных агентов (и сыну Жана Тодта). Все это время пилот пересекался на трассе с нынешней звездой "Ред Булл" Ферстаппеном. Именно ему Шарль уступил чемпионат мира в свой последний картинговый год.

ПОСТОЯННЫЙ РОСТ. Леклер – слушатель академии "Феррари". Хотя во многом ему помогли Тодт-младший и Филипп Бьянки, отрицать талант Шарля бессмысленно – абы кого в академию Скудерии не возьмут. Монегаск сотрудничал с "Формула Медисин" – организацией, которая помогает пилотам достичь ментальной стабильности. Гонщик признавал, что подростком был эмоционально неустойчивым, но вот уже более десяти лет занимается психологической подготовкой.

БЕРЕЖЕТ СУДЬБА. Очень вероятно, что Леклер стал первым пилотом, кому одиозная система Хало спасла здоровье, а то и жизнь. В дебютном сезоне в Ф-1 Леклер, тогда пилот "Заубера", чуть не стал жертвой чужой аварии: во время Гран-при Бельгии Хюлкенберг въехал в Алонсо, отправив его "Макларен" в полет. Колесо Нандо на полном ходу ударило Хало на болиде Леклера – а ведь могло и голову. Кроме этого, Леклер был участником еще нескольких зрелищных аварий, но пока выходил сухим из воды.

ЭФФЕКТИВЕН И СКРОМЕН. В дебютный год Леклер в "Заубере" смог бороться за очки. На Гран-при Азербайджана Шарль финишировал 6-м, что было его лучшим результатом сезона. На откровенно слабом болиде пилот смог достичь 13-го места в личном зачете, после чего перебрался в "Феррари". Год спустя в Баку пилот "разложил" болид в сложной ситуации. К своей чести он полностью признал вину, долго извинялся перед командой и называл себя "бесполезным".

Уже во второй гонке за Скудерию Леклер выиграл поул-позицию – на Гран-при Бахрейна. В этой же гонке он пришел к своему первому в Ф-1 подиуму – бронзовому. По ходу сезона Шарль то и дело квалифицируется и финиширует на одном уровне (а то и выше) с напарником, Феттелем, на минуточку, 4-кратным чемпионом мира. Он самый молодой пилот "Феррари" за последние 58 лет. За его плечами только один сезон в Формуле. В долгосрочной перспективе Леклер будет либо грандиозным провалом, либо спасением итальянского автоспорта.

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