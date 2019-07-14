Убойный стык Феттеля с Ферстаппеном и триумф Хэмилтона: самые яркие моменты Гран-при Великобритании

Льюис Хэмилтон добыл 80-ю победу в карьере, став абсолюным рекордсменом по трофеям в Британии

Столкновение Феттеля и Ферстаппена. Фото: Twitter

Сильверстоун спокойно можно назвать колыбелью современного автоспорта. Автодром был первым этапом Формулы-1 в 1950-м, а уже на этих выходных Королевские гонки проходили здесь в 70-й раз. Разумеется, такому почтенному ветерану нужен своевременный уход: за все время своей работы Сильверстоун менял конфигурацию 11(!) раз. Изменения, пусть и не слишком радикальные, вносились и перед завершившимся сегодня Гран-при: на Сильверстоуне укатали новый асфальт.

Хэмилтон обставил Боттаса на трассе в Сильверстоуне: все результаты Формулы-1

Победа в Британии особенно важна: здесь базируется большинство мощностей многих формульных команд. Сотрудники заводов и штаб-квартир, у которых нет возможности колесить по земному шару, приходят на Сильверстоун, чтобы воочию увидеть триумф своего детища.

Фаворит сезона "Мерседес" получил ощутимый удар под дых: Австрия прервала их череду побед, а в прошлом году Сильверстоун остался за "Феррари". Даже поул не мог гарантировать победы: за последние 10 лет Гран-при Британии с первого места стартовой решетки выигрывали лишь четырежды. И все же "Серебряные стрелы" не могли посрамить честь мундира: Брэкли, родной дом стоял всего в 12 милях…

КВАЛИФИКАЦИЯ. К квалификации пелетон подходил неоднозначно. Сначала протокол тренировок возглавил Гасли, но лучшее время было за Боттасом. Утром суботты и без того скользкий асфальт сбрызнул дождь – тут уже себя показал Леклер. Различия были и в настройках автомобилей. "Феррари", например, обновили днище своих болидов, а "Хаас" вообще пошел по пути регресса: Грожан попросил вернуть его на версию шасси, с которым он выступал… в Австралии. Не первая странность от Ромена: еще во время свободных заездов француз не смог толком выехать из пит-лейн – не справился с управлением и нашел отбойник.

В финале квалификации за лучшее время по-настоящему боролись пилоты "Мерседес". Боттас опередил Хэмилтона всего на 0,006 секунды, установив новый рекорд Сильверстоуна. Третьим стартовал Леклер, четвертым – Ферстаппен. Третий ряд стартовой решетки между собой делили Гасли и Феттель.

ГОНКА. Старт прошел на удивление спокойно. Единственный контакт допустили пилоты "Хаас" – и тут же "отклолись" от своих коллег. Гонщики "Мерседес" начали отрываться от остального пелетона. На 4-м круге Хэмилтон было вышел вперед, но Валттери вернул себе лидерство. 8-й круг отметился первым сходом – Магнуссен заехал в боксы и не вернулся. Спустя 3 круга многострадального Грожана постигла та же участь. Двойной сход для "Хаас" и один сердитый Гюнтер Штайнер.

На 14-м круге Леклер и Ферстаппен, чьи отношения в последнее время изрядно подпортились, одновременно зашли на пит-стоп. Вышли два пилота также одновременно, параллельно друг другу. Уже на трассе Макс ошибся, чтобы позволило Шарлю вернуть позицию. В целом, за всю гонку их противостояние стало одним из наибольших украшений Гран-при. При условии равных автомобилей, это два молодчика вполне способны вернуть в Формулу старый дух соперничества до последней капли бензина.

Столкновение Феттеля и Ферстаппена

На 20-м круге Джовинацци, сам того не зная, решил исход гонки. Молодой пилот "Альфа Ромео" вылетел на гравий, откуда его пришлось доставать. Выехал автомобиль безопасности, во время которого многие заехали на пит-стоп. Льюис Хэмилтон вернулся на трассу лидером гонки. А 18 кругов спустя произошел самый острый инцидент: Ферстаппен атаковал Феттеля и прошел немца, но перед поворотом Себ решил отыграться. Отыгрыш вышел знатный: на полном ходу пилот "Феррари" врезался сзади в болид "Ред Булла", отчего тот по воздуху покинул пределы трассы. Удивительно, но оба гонщика вернулись на трассу. После такого Феттель получил новый носовой обтекатель, комплект резины и в добавку 10 секунд штрафа. Что же, зато подиум Леклера теперь был в безопасности.

Феттель извиняется перед Ферстаппеном

Гран-при Британии выиграл Льюис Хэмилтон – 80-я победа в карьере, 7-я в сезоне, 6-я в Сильверстоуне. Теперь Хэм абсолютный чемпион по победам в Британии. Более того: англичанин никому не отдал даже очко за лучший круг. Боттас второй – это седьмой дубль для "Мерседеса" в этом сезоне. Леклер финишировал с "бронзой". Гасли повторил свой лучший результат, став в Британии "первым среди последних" – почетное 4-е место. Феттель – 16-й. Кажется, дальше "Феррари" "воюет" одним пилотом. Или произойдет чудо из чудес – ведь через две недели Формула едет к Себастьяну Феттелю домой – в Германию.

Как сообщалось ранее, в Формуле-1 произошла нелепая авария: Грожан разбил машину на пит-лейне. Гонщик "Хааса" сломал антикрыло, но смог продолжить свободные заезды.

Также мы писали, что обнародован рейтинг заработков в Формуле-1. Первую строчку занял действующий чемпион мира и лидер нынешнего сезона Ф-1 Льюис Хэмилтон. Доход британца в 2019 году составил 42 миллиона евро (в пересчете на нашу валюту – свыше миллиарда гривен), причем примерно пятая часть этой суммы – это поступления от спонсорских контрактов.

Смотрите, как выглядят болиды Формулы-1

Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 52 круга

2. Валттери Боттас (Мерседес) +24,928

3. Шарль Леклер (Феррари) +30,117

4. Пьер Гасли (Ред Булл) +34,692

5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +39,458

6. Карлос Сайнс (Макларен) +53,639

7. Даниэль Риккардо (Рено) +54,401

8. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1.05,540

9. Даниил Квят (Торо Россо) +1.06,720

10. Нико Хюлькенберг (Рено) +1.12,733

11. Ландо Норрис (Макларен) +1.14,281

12. Александер Албон (Торо Россо) +1.15,617

13. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) +1.21,086

14. Джордж Расселл (Уильямс) +1 круг

15. Роберт Кубица (Уильямс) +1 круг

16. Себастьян Феттель (Феррари) +1 круг

17. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) +1 круг

18. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) не финишировал

19. Ромен Грожан (Хаас) не финишировал

20. Кевин Магнуссен (Хаас) не финишировал

Личный зачет

Пилот Команда Очки 1. Льюис Хэмилтон Мерседес 223 2. Валттери Боттас Мерседес 184 3. Макс Ферстаппен Ред Булл 136 4. Себастьян Феттель Феррари 123 5. Шарль Леклер Феррари 120 6. Пьер Гасли Ред Булл 55 7. Карлос Сайнс-младший Макларен 38 8. Кими Райкконен Альфа Ромео 25 9. Даниэль Риккардо Рено 22 10. Ландо Норрис Макларен 22

Кубок конструкторов

Команда Очки 1. Мерседес 407 2. Феррари 243 3. Ред Булл 191 4. Макларен 60 5. Рено 39 6. Альфа Ромео 26 7. Рейсинг Пойнт 19 8. Торо Россо 19 9. Хаас Рейсинг 16

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