Убойный стык Феттеля с Ферстаппеном и триумф Хэмилтона: самые яркие моменты Гран-при Великобритании
Льюис Хэмилтон добыл 80-ю победу в карьере, став абсолюным рекордсменом по трофеям в Британии
Сильверстоун спокойно можно назвать колыбелью современного автоспорта. Автодром был первым этапом Формулы-1 в 1950-м, а уже на этих выходных Королевские гонки проходили здесь в 70-й раз. Разумеется, такому почтенному ветерану нужен своевременный уход: за все время своей работы Сильверстоун менял конфигурацию 11(!) раз. Изменения, пусть и не слишком радикальные, вносились и перед завершившимся сегодня Гран-при: на Сильверстоуне укатали новый асфальт.
Хэмилтон обставил Боттаса на трассе в Сильверстоуне: все результаты Формулы-1
Победа в Британии особенно важна: здесь базируется большинство мощностей многих формульных команд. Сотрудники заводов и штаб-квартир, у которых нет возможности колесить по земному шару, приходят на Сильверстоун, чтобы воочию увидеть триумф своего детища.
Фаворит сезона "Мерседес" получил ощутимый удар под дых: Австрия прервала их череду побед, а в прошлом году Сильверстоун остался за "Феррари". Даже поул не мог гарантировать победы: за последние 10 лет Гран-при Британии с первого места стартовой решетки выигрывали лишь четырежды. И все же "Серебряные стрелы" не могли посрамить честь мундира: Брэкли, родной дом стоял всего в 12 милях…
КВАЛИФИКАЦИЯ. К квалификации пелетон подходил неоднозначно. Сначала протокол тренировок возглавил Гасли, но лучшее время было за Боттасом. Утром суботты и без того скользкий асфальт сбрызнул дождь – тут уже себя показал Леклер. Различия были и в настройках автомобилей. "Феррари", например, обновили днище своих болидов, а "Хаас" вообще пошел по пути регресса: Грожан попросил вернуть его на версию шасси, с которым он выступал… в Австралии. Не первая странность от Ромена: еще во время свободных заездов француз не смог толком выехать из пит-лейн – не справился с управлением и нашел отбойник.
В финале квалификации за лучшее время по-настоящему боролись пилоты "Мерседес". Боттас опередил Хэмилтона всего на 0,006 секунды, установив новый рекорд Сильверстоуна. Третьим стартовал Леклер, четвертым – Ферстаппен. Третий ряд стартовой решетки между собой делили Гасли и Феттель.
ГОНКА. Старт прошел на удивление спокойно. Единственный контакт допустили пилоты "Хаас" – и тут же "отклолись" от своих коллег. Гонщики "Мерседес" начали отрываться от остального пелетона. На 4-м круге Хэмилтон было вышел вперед, но Валттери вернул себе лидерство. 8-й круг отметился первым сходом – Магнуссен заехал в боксы и не вернулся. Спустя 3 круга многострадального Грожана постигла та же участь. Двойной сход для "Хаас" и один сердитый Гюнтер Штайнер.
На 14-м круге Леклер и Ферстаппен, чьи отношения в последнее время изрядно подпортились, одновременно зашли на пит-стоп. Вышли два пилота также одновременно, параллельно друг другу. Уже на трассе Макс ошибся, чтобы позволило Шарлю вернуть позицию. В целом, за всю гонку их противостояние стало одним из наибольших украшений Гран-при. При условии равных автомобилей, это два молодчика вполне способны вернуть в Формулу старый дух соперничества до последней капли бензина.
Столкновение Феттеля и Ферстаппена
На 20-м круге Джовинацци, сам того не зная, решил исход гонки. Молодой пилот "Альфа Ромео" вылетел на гравий, откуда его пришлось доставать. Выехал автомобиль безопасности, во время которого многие заехали на пит-стоп. Льюис Хэмилтон вернулся на трассу лидером гонки. А 18 кругов спустя произошел самый острый инцидент: Ферстаппен атаковал Феттеля и прошел немца, но перед поворотом Себ решил отыграться. Отыгрыш вышел знатный: на полном ходу пилот "Феррари" врезался сзади в болид "Ред Булла", отчего тот по воздуху покинул пределы трассы. Удивительно, но оба гонщика вернулись на трассу. После такого Феттель получил новый носовой обтекатель, комплект резины и в добавку 10 секунд штрафа. Что же, зато подиум Леклера теперь был в безопасности.
Феттель извиняется перед Ферстаппеном
Гран-при Британии выиграл Льюис Хэмилтон – 80-я победа в карьере, 7-я в сезоне, 6-я в Сильверстоуне. Теперь Хэм абсолютный чемпион по победам в Британии. Более того: англичанин никому не отдал даже очко за лучший круг. Боттас второй – это седьмой дубль для "Мерседеса" в этом сезоне. Леклер финишировал с "бронзой". Гасли повторил свой лучший результат, став в Британии "первым среди последних" – почетное 4-е место. Феттель – 16-й. Кажется, дальше "Феррари" "воюет" одним пилотом. Или произойдет чудо из чудес – ведь через две недели Формула едет к Себастьяну Феттелю домой – в Германию.
Как сообщалось ранее, в Формуле-1 произошла нелепая авария: Грожан разбил машину на пит-лейне. Гонщик "Хааса" сломал антикрыло, но смог продолжить свободные заезды.
Также мы писали, что обнародован рейтинг заработков в Формуле-1. Первую строчку занял действующий чемпион мира и лидер нынешнего сезона Ф-1 Льюис Хэмилтон. Доход британца в 2019 году составил 42 миллиона евро (в пересчете на нашу валюту – свыше миллиарда гривен), причем примерно пятая часть этой суммы – это поступления от спонсорских контрактов.
Смотрите, как выглядят болиды Формулы-1
Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка
- 1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 52 круга
- 2. Валттери Боттас (Мерседес) +24,928
- 3. Шарль Леклер (Феррари) +30,117
- 4. Пьер Гасли (Ред Булл) +34,692
- 5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +39,458
- 6. Карлос Сайнс (Макларен) +53,639
- 7. Даниэль Риккардо (Рено) +54,401
- 8. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1.05,540
- 9. Даниил Квят (Торо Россо) +1.06,720
- 10. Нико Хюлькенберг (Рено) +1.12,733
- 11. Ландо Норрис (Макларен) +1.14,281
- 12. Александер Албон (Торо Россо) +1.15,617
- 13. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) +1.21,086
- 14. Джордж Расселл (Уильямс) +1 круг
- 15. Роберт Кубица (Уильямс) +1 круг
- 16. Себастьян Феттель (Феррари) +1 круг
- 17. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) +1 круг
- 18. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) не финишировал
- 19. Ромен Грожан (Хаас) не финишировал
- 20. Кевин Магнуссен (Хаас) не финишировал
Личный зачет
|Пилот
|Команда
|Очки
|1. Льюис Хэмилтон
|Мерседес
|223
|2. Валттери Боттас
|Мерседес
|184
|3. Макс Ферстаппен
|Ред Булл
|136
|4. Себастьян Феттель
|Феррари
|123
|5. Шарль Леклер
|Феррари
|120
|6. Пьер Гасли
|Ред Булл
|55
|7. Карлос Сайнс-младший
|Макларен
|38
|8. Кими Райкконен
|Альфа Ромео
|25
|9. Даниэль Риккардо
|Рено
|22
|10. Ландо Норрис
|Макларен
|22
Кубок конструкторов
|Команда
|Очки
|1. Мерседес
|407
|2. Феррари
|243
|3. Ред Булл
|191
|4. Макларен
|60
|5. Рено
|39
|6. Альфа Ромео
|26
|7. Рейсинг Пойнт
|19
|8. Торо Россо
|19
|9. Хаас Рейсинг
|16
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