Квалификацию Гран-при Формулы-1 в Японии перенесли на воскресенье из-за тайфуна

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Руководство Формулы-1 приняло решение перенести квалификацию Гран-при Японии на воскресенье из-за приближения тайфуна Хагибис. Квалификация начнется в 5:00 по киевскому времени, а старт самой гонки сместили на част вперед – 09:10. В субботу вечером тайфун окажется в 200 км от трассы, а порывы ветра достигнут 160 км/ч. Ранее руководство FIA и Формулы-1 обратились к болельщикам с заявлением.

Этап Формулы-4, который должен был пройти в Сузуке в качестве гонки поддержки, уже отменен. В 2004-м квалификация в Японии была перенесена на утро воскресенья из-за тайфуна Маон, а пять лет назад во время гонки под сильным дождем в Сузуке Жюль Бьянки получил серьезные травмы, приведшие к его смерти. Два года назад из-за тайфуна в Сузуке отменили этап японской серии Super Formula.

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Ранее мы писали, что семья погибшего гонщика Жюля Бьянки подает в суд на Формулу-1. "Мы ищем для Жюля справедливости и хотим узнать правду о решениях, которые привели к аварии с участием нашего сына", – сказал отец гонщика Филипп Бьянки.

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Памяти Ники Лауды Видео: formula1.com

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