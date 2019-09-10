Лицо под тканью: Михаэля Шумахера тайно перевезли в Париж – СМИ

Клиника, куда доставили Шумахера / Фото: AFP

Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер тайно прибыл в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду, сообщает Le Parisien. По информации источника, Шумахера отправили в отделение сердечно-сосудистой хирургии на машине скорой помощи со швейцарскими номерами.

В здании больницы перемещения Шумахера были строго засекречены – носилки с гонщиком были покрыты тканью, которая полностью закрывала лицо и тело. В группе из десяти человек во главе шел хирург-кардиолог, специалист по лечению сердечной недостаточности профессор Филипп Менаше.

Как сообщает издание, Шумахеру введут стволовые клетки. Лечение начнется утром во вторник.

В конце декабря 2013 года Михаэль Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С сентября 2014 года он проходит восстановление на вилле на берегу Женевского озера.

Реклама

Семья ограничила количество новостей о состоянии пилота. Информация о нем появляется от источников, близких к родственникам Шумахера.

Опубликовано последнее интервью Михаэля Шумахера

В тренде Верховная Рада приняла закон об импичменте президенту (дополнено)

Ник Фрай, бывший генеральный директор "Мерседеса", усомнился в правильности решения жены гонщика Коринны и его семьи ничего не рассказывать о состоянии его здоровья.

"Коринна и семья жестко контролируют информацию о состоянии его здоровья, а жаль. Миллионы людей искренне привязаны к Михаэлю, и это не только болельщики из Германии и поклонники "Мерседеса". В свете всего того, чего он достиг, люди хотят знать о его здоровье.

Насколько я понимаю, семья Михаэля смогла обеспечить ему наилучшее лечение. Но им было бы полезно делиться информацией, как они с этим справляются, поскольку многие люди, находящиеся в похожей ситуации, смогли бы воспользоваться опытом из первых рук", – цитирует Фрая RaceFans.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама