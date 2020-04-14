"Лучшая новость, что я читал": чемпион Формулы-1 отреагировал на запрет есть кошек и собак

Чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон отреагировал на запрет есть кошек и собак в китайском городе Шэньчжэнь. Гонщик команды "Мерседес" в 2017 году стал веганом (не употребляет продукты животного происхождения) и открыл сеть веганских бургерных. После вспышки пандемии корнавируса ограничения поедания животных как никогда актуально. Ранее мы писали, что Хэмилтон отказался от теста на коронавирус после контакта с заразившимися.

"Проснулся, а тут такие известия. Это лучшая новость, что я читал за очень долгое время. Спасибо, Шэньчжэнь. Теперь, будем надеяться, эту инициативу поддержит остальной Китай", – написал пилот "Мерседеса" на своей странице в Instagram.

Отметим, что Хэмилтон не только отказывается употреблять мясо животных, но и всячески помогает различным зоозащитным организациям.

INSTAGRAM

Напомним, что власти Шэньчжэня запретили употреблять мясо домашних животных еще в начале апреля. По одной из версии коронавирус COVID-19 передался человеку от инфицированной змеи или летучей мыши. На данный момент жертвами смертельного вируса стали 120 тысяч человек по всему миру. В целом же число инфицированных коронавирусом составляет почти 2 миллиона человек.

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