Лучшие результаты в первый день тестов Формулы-1 показал Феттель
Себастьян Феттель проехал больше всех кругов на трассе в Барселоне и показал лучшее время
Пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в первый день предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Свой быстрейший круг Феттель прошел за 1 минуту 18,161 секунды. Немец также стал лучшим по пройденной дистанции в течение дня – 169 кругов. Второе время показал Карлос Сайнс-младший из "Макларена" (+0,397, 119 кругов), третье – Ромен Грожан из "Хааса" (+0,998, 65 кругов).
Пилоты действующего обладателя Кубка конструкторов команды "Мерседес" Вальттери Боттас и чемпион Льюис Хэмилтон показали восьмое и девятое времена соответственно. В общей сложности болиды "серебряных стрел" проехали 150 кругов.
В полном составе в понедельник работали только "Мерседес" и "Рено", остальные команды (за исключением "Уильямс", которая не успела подготовить болиды к началу тестов) выпустили на трассу по одному пилоту.
Сессия в течение дня неоднократно прерывалась красными флагами, тем не менее, в первый тестовый день обошлось без серьезных аварий. Тесты в Барселоне продолжатся во вторник.
Напомним, что вчера новичок Формулы-1 последним представил болид на новый сезон. В новом сезоне у "Альфа Ромео" будет полностью обновленный состав.
Результаты предсезонных тестов в понедельник:
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|Шины
|1. С.Феттель
|Ferrari
|1:18.161
|-
|169
|С3
|2. К.Сайнс
|McLaren
|1:18.558
|+0.397
|119
|С4
|3. Р.Грожан
|Haas
|1:19.159
|+0.998
|65
|С3
|4. М.Ферстаппен
|Red Bull
|1:19.426
|+1.265
|128
|С3
|5. К.Райкконен
|Alfa Romeo
|1:19.462
|+1.301
|114
|С3
|6. Д.Квят
|Toro Rosso
|1:19.464
|+1.303
|77
|С4
|7. С.Перес
|Racing Point
|1:19.944
|+1.783
|30
|С3
|8. В.Боттас
|Mercedes
|1:20.127
|+1.966
|69
|С2
|9. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|1:20.135
|+1.974
|81
|С2
|10. Н.Хюлкенберг
|Renault
|1:20.980
|+2.819
|65
|С2
|11. Д.Риккардо
|Renault
|1:20.983
|+2.822
|44
|С2
Собака чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона зарабатывает 700 долларов в день в качестве модели:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Лучшие результаты в первый день тестов Формулы-1 показал Феттель". Другие Новости Формулы1 смотрите в блоке "Последние новости"
Источники:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Феррари" показала новый болид Формулы-1, приуроченный к 90-летию компании
В новом сезоне напарником Себастьяна Феттеля стал 21-летний Шарль Леклер