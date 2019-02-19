Лучшие результаты в первый день тестов Формулы-1 показал Феттель

Себастьян Феттель проехал больше всех кругов на трассе в Барселоне и показал лучшее время

Себастьян Феттель показал лучшие результаты в первый день тестов. Фото: AFP

Лучшие результаты в первый день тестов Формулы-1 показал Феттель //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bb1/6b0/5c6bb16b04c1a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bb1/6b0/5c6bb16b04c1a.jpg 2019-02-19T09:36:26+02:00 Формула 1 Себастьян Феттель проехал больше всех кругов на трассе в Барселоне и показал лучшее время

Пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в первый день предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Свой быстрейший круг Феттель прошел за 1 минуту 18,161 секунды. Немец также стал лучшим по пройденной дистанции в течение дня – 169 кругов. Второе время показал Карлос Сайнс-младший из "Макларена" (+0,397, 119 кругов), третье – Ромен Грожан из "Хааса" (+0,998, 65 кругов).

Пилоты действующего обладателя Кубка конструкторов команды "Мерседес" Вальттери Боттас и чемпион Льюис Хэмилтон показали восьмое и девятое времена соответственно. В общей сложности болиды "серебряных стрел" проехали 150 кругов.

В полном составе в понедельник работали только "Мерседес" и "Рено", остальные команды (за исключением "Уильямс", которая не успела подготовить болиды к началу тестов) выпустили на трассу по одному пилоту.

Сессия в течение дня неоднократно прерывалась красными флагами, тем не менее, в первый тестовый день обошлось без серьезных аварий. Тесты в Барселоне продолжатся во вторник.

Напомним, что вчера новичок Формулы-1 последним представил болид на новый сезон. В новом сезоне у "Альфа Ромео" будет полностью обновленный состав.

Результаты предсезонных тестов в понедельник:

Пилот Команда Время Разница Круги Шины 1. С.Феттель Ferrari 1:18.161 - 169 С3 2. К.Сайнс McLaren 1:18.558 +0.397 119 С4 3. Р.Грожан Haas 1:19.159 +0.998 65 С3 4. М.Ферстаппен Red Bull 1:19.426 +1.265 128 С3 5. К.Райкконен Alfa Romeo 1:19.462 +1.301 114 С3 6. Д.Квят Toro Rosso 1:19.464 +1.303 77 С4 7. С.Перес Racing Point 1:19.944 +1.783 30 С3 8. В.Боттас Mercedes 1:20.127 +1.966 69 С2 9. Л.Хэмилтон Mercedes 1:20.135 +1.974 81 С2 10. Н.Хюлкенберг Renault 1:20.980 +2.819 65 С2 11. Д.Риккардо Renault 1:20.983 +2.822 44 С2

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Источники: F1News , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.