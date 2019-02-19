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Лучшие результаты в первый день тестов Формулы-1 показал Феттель

Сегодня, 09:36

Себастьян Феттель проехал больше всех кругов на трассе в Барселоне и показал лучшее время

Себастьян Феттель показал лучшие результаты в первый день тестов
Себастьян Феттель показал лучшие результаты в первый день тестов. Фото: AFP
Лучшие результаты в первый день тестов Формулы-1 показал Феттель //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bb1/6b0/5c6bb16b04c1a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bb1/6b0/5c6bb16b04c1a.jpg Формула 1 Себастьян Феттель проехал больше всех кругов на трассе в Барселоне и показал лучшее время

Пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в первый день предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Свой быстрейший круг Феттель прошел за 1 минуту 18,161 секунды. Немец также стал лучшим по пройденной дистанции в течение дня – 169 кругов. Второе время показал Карлос Сайнс-младший из "Макларена" (+0,397, 119 кругов), третье – Ромен Грожан из "Хааса" (+0,998, 65 кругов).

Пилоты действующего обладателя Кубка конструкторов команды "Мерседес" Вальттери Боттас и чемпион Льюис Хэмилтон показали восьмое и девятое времена соответственно. В общей сложности болиды "серебряных стрел" проехали 150 кругов.

В полном составе в понедельник работали только "Мерседес" и "Рено", остальные команды (за исключением "Уильямс", которая не успела подготовить болиды к началу тестов) выпустили на трассу по одному пилоту.

Сессия в течение дня неоднократно прерывалась красными флагами, тем не менее, в первый тестовый день обошлось без серьезных аварий. Тесты в Барселоне продолжатся во вторник.

Напомним, что вчера новичок Формулы-1 последним представил болид на новый сезон. В новом сезоне у "Альфа Ромео" будет полностью обновленный состав.

Результаты предсезонных тестов в понедельник:

ПилотКомандаВремяРазницаКругиШины
1. С.ФеттельFerrari1:18.161-169С3
2. К.СайнсMcLaren1:18.558+0.397119С4
3. Р.ГрожанHaas1:19.159+0.99865С3
4. М.ФерстаппенRed Bull1:19.426+1.265128С3
5. К.РайкконенAlfa Romeo1:19.462+1.301114С3
6. Д.КвятToro Rosso1:19.464+1.30377С4
7. С.ПересRacing Point1:19.944+1.78330С3
8. В.БоттасMercedes1:20.127+1.96669С2
9. Л.ХэмилтонMercedes1:20.135+1.97481С2
10. Н.ХюлкенбергRenault1:20.980+2.81965С2
11. Д.РиккардоRenault1:20.983+2.82244С2

Собака чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона зарабатывает 700 долларов в день в качестве модели:

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Тег Формула-1, Себастьян Феттель

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Источники:

F1News , Сегодня|Спорт

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