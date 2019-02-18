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Новичок Формулы-1 последним представил болид на новый сезон

Сегодня, 15:27

В новом сезоне у "Альфа Ромео" будет полностью обновленный состав

Новичок Формулы-1 последним представил болид на новый сезон Формула 1 В новом сезоне у "Альфа Ромео" будет полностью обновленный состав

Команда "Альфа Ромео", ранее называвшаяся "Заубером", представила свой болид С38 на новый сезон. Швейцарцы сделали это последними из всех команд Формулы-1. Сначала фотографии болида появились в официальном твиттере "Альфа Ромео", после чего пилоты команды – финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци – презентовали машину в Барселоне, где в понедельник стартуют первые предсезонные тесты.

Отметим, что расцветка болида сохранила прошлогодние бело-красные цвета.

Напомним, в новом сезоне у "Альфа Ромео" будет полностью обновленный состав: Райкконен заменил Шарля Леклера, который ушел на его место в "Феррари", а Джовинацци стал призовым пилотом вместо шведа Маркуса Эрикссона.

Первый этап нового чемпионата – Гран-при Австралии – пройдет 15-17 марта на трассе в Альберт-Парке в Мельбурне.

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Ранее новые болиды презентовали следующие команды:

Ранее мы писали, что впервые в истории чемпионат Формулы-1 начнется с церемонии открытия. Церемония пройдет в Мельбурне, на площади Федерации. Ожидается, что ее посетят легендарные гонщики прошлых лет, а также, все 20 пилотов и 10 руководителей команд.

Напомним, что в будущем в Формуле-1 могут изменить расстановку машин на стартовой решетке. Сейчас болиды размещаются на расстоянии восьми метров друг от друга. Расстояние могут уменьшить ради более плотной борьбы на стартовых метрах.

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Тег Формула-1, Альфа Ромео

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Источник:

Советский спорт

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