Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Монако
Макс Ферстаппен лишился места на подиуме из-за штрафа в пять секунд
Гран-при Монако – настоящее украшение любого сезона Формулы-1. Это и дань истории, и узкая городская трасса, где одно неверное решение приводит к встрече с отбойником. Здесь преимущество "Мерседес" не так велико, так как скорость выходит на первый план. "Феррари", однако, в этом сезоне самостоятельно создает себе проблемы, так что гандикап итальянцев в максималке – грозное, но ненадежное оружие. Предыдущие пять этапов закончились пятью дублями "Серебряных стрел". Вероятно, Скудерия проводит свой худший сезон за всю турбо-эру.
Квалификация. Главное в Монако не скорость, как многие могут подумать. По-настоящему важную роль в Монте-Карло играют аэродинамика, прижимная сила и, безусловно, тормоза. А для того, чтобы точно настроить болид, нужно идеально проехать свободные сессии и квалификацию. "Феррари" этого сделать не удалось. Сначала Леклер "проспал" взвешивание и из-за этого пропустил еще одну попытку, а затем Феттель на последней минуте улучшил время... и выбил напарника из квал. Кажется, гидра Маттиа Бинотто сама режет себе головы. Оказавшись в меньшинстве, первый пилот "Феррари" не смог оказать давления на "Мерседес". Поул с легкостью уходит Хэмилтону.
Гонка. Старт прошел относительно спокойно. Топ-4 традиционно ушли вперед. Райкконен и Перес допустили небольшой контакт без последствий. Спустя несколько кругов многострадальный Леклер пытается обогнать Хюлкенберга, но допускает контакт. Прокол на машине монегаска — заднее правое. Шарль пытается доковылять до боксов, но ошметки колеса здорово потрепали ему днище. К счастью тифози, у молодого пилота выходит доехать до боксов, переобуться и даже выехать назад.
Ферстаппен и Боттас не поделили пит-лейн — Макс небрежно выехал на трассу, допустим контакт с финном. Леклер оповещает команду о том, что не собирается сдаваться, но болидом становиться очень трудно управлять. Инженеры говорят Шарлю заезжать в бокс. К сожалению, это сход для "Феррари".
Насмешил своих болельщиков Квят. "Что-то болтается у меня в кок-пите. А, все в порядке, это перчатка...", — сообщил россиянин команде по радио.
Под конец гонки Хэмилтон начал паниковать: мол, шины не выдержат столь долгого отрезка и ему придется уступить Ферстаппену. Макс попробовал атаковать Льюиса после легендарного тоннеля, но чемп неожиданно просто ввернул в голландца. Срезав шикану, пятикратный остался лидером.
Гонку выиграл Льюис Хэмилтон, 4-я победа в сезоне, 77-я в карьере. Макс Ферстаппен приехал вторым, но из-за штрафа упал на две позиции. Таким образом педьестал выглядел так: Хэмилтон, Феттель, Боттас. Себастьяну наконец-то удалось разорвать порочный круг дублей "Мерседес", но состояние личного зачета все еще плачевное.
Через всего неделю борьба продолжиться в Канаде!
Ранее мы писали, что в память о Ники Лауде гонщики Формулы-1 будут носить красные кепки на Гран-при Монако.
Результаты Гран-при Монако
- Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 78 кругов
- Себастьян Феттель ("Феррари") – +2,602
- Валттери Боттас ("Мерседес") – +3,162
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – +5,537
- Пьер Гасли ("Ред Булл") – +9,946
- Карлос Сайнс ("Макларен") – +53,454
- Даниил Квят ("Торо Россо") – +54,574
- Александер Албон ("Торо Россо") – +55,200
- Ромен Грожан ("Хаас") – +1.00,894
- Даниэль Риккардо ("Рено") – +1.01,034
- Ландо Норрис ("Макларен") – +1,06,801
- Кевин Магнуссен ("Хаас") – +1 круг
- Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") – +1
- Нико Хюлькенберг ("Рено") – +1
- Джордж Расселл ("Уильямс") – +1
- Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – +1
- Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – +1
- Роберт Кубица ("Уильямс") – +1
- Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – +2
- Шарль Леклер ("Феррари") – не финишировал.
Положение пилотов в чемпионате
- Льюис Хэмилтон – 137 очков
- Валттери Боттас – 120
- Себастьян Феттель – 82
- Макс Ферстаппен – 78
- Шарль Леклер – 57
- Пьер Гасли – 32
- Карлос Сайнс-младший – 18
- Кевин Магнуссен – 14
- Серхио Перес – 13
- Кими Райкконен – 13
- Ландо Норрис – 12
- Даниил Квят – 9
- Даниэль Риккардо – 8
- Алекс Албон – 7
- Нико Хюлькенберг – 6
- Ланс Стролл – 4
- Ромен Грожан – 2
Положение команд в Кубке конструкторов
- "Мерседес" – 257 очков
- "Феррари" – 139
- "Ред Булл" – 110
- "Макларен" – 30
- "Рейсинг Пойнт" – 17
- "Хаас" – 16
- "Торо Россо" – 16
- "Рено" – 14
- "Альфа Ромео" – 13
- "Уильямс" – 0
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