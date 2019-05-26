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Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Монако

26 мая, 18:25

Макс Ферстаппен лишился места на подиуме из-за штрафа в пять секунд

Хэмилтон первым едет к финишу
Хэмилтон первым едет к финишу. Фото: AFP

Гран-при Монако – настоящее украшение любого сезона Формулы-1. Это и дань истории, и узкая городская трасса, где одно неверное решение приводит к встрече с отбойником. Здесь преимущество "Мерседес" не так велико, так как скорость выходит на первый план. "Феррари", однако, в этом сезоне самостоятельно создает себе проблемы, так что гандикап итальянцев в максималке – грозное, но ненадежное оружие. Предыдущие пять этапов закончились пятью дублями "Серебряных стрел". Вероятно, Скудерия проводит свой худший сезон за всю турбо-эру.

Квалификация. Главное в Монако не скорость, как многие могут подумать. По-настоящему важную роль в Монте-Карло играют аэродинамика, прижимная сила и, безусловно, тормоза. А для того, чтобы точно настроить болид, нужно идеально проехать свободные сессии и квалификацию. "Феррари" этого сделать не удалось. Сначала Леклер "проспал" взвешивание и из-за этого пропустил еще одну попытку, а затем Феттель на последней минуте улучшил время... и выбил напарника из квал. Кажется, гидра Маттиа Бинотто сама режет себе головы. Оказавшись в меньшинстве, первый пилот "Феррари" не смог оказать давления на "Мерседес". Поул с легкостью уходит Хэмилтону.

Гонка. Старт прошел относительно спокойно. Топ-4 традиционно ушли вперед. Райкконен и Перес допустили небольшой контакт без последствий. Спустя несколько кругов многострадальный Леклер пытается обогнать Хюлкенберга, но допускает контакт. Прокол на машине монегаска — заднее правое. Шарль пытается доковылять до боксов, но ошметки колеса здорово потрепали ему днище. К счастью тифози, у молодого пилота выходит доехать до боксов, переобуться и даже выехать назад.

Ферстаппен и Боттас не поделили пит-лейн — Макс небрежно выехал на трассу, допустим контакт с финном. Леклер оповещает команду о том, что не собирается сдаваться, но болидом становиться очень трудно управлять. Инженеры говорят Шарлю заезжать в бокс. К сожалению, это сход для "Феррари".

Насмешил своих болельщиков Квят. "Что-то болтается у меня в кок-пите. А, все в порядке, это перчатка...", — сообщил россиянин команде по радио.

Под конец гонки Хэмилтон начал паниковать: мол, шины не выдержат столь долгого отрезка и ему придется уступить Ферстаппену. Макс попробовал атаковать Льюиса после легендарного тоннеля, но чемп неожиданно просто ввернул в голландца. Срезав шикану, пятикратный остался лидером.

Гонку выиграл Льюис Хэмилтон, 4-я победа в сезоне, 77-я в карьере. Макс Ферстаппен приехал вторым, но из-за штрафа упал на две позиции. Таким образом педьестал выглядел так: Хэмилтон, Феттель, Боттас. Себастьяну наконец-то удалось разорвать порочный круг дублей "Мерседес", но состояние личного зачета все еще плачевное.

Через всего неделю борьба продолжиться в Канаде!

Ранее мы писали, что в память о Ники Лауде гонщики Формулы-1 будут носить красные кепки на Гран-при Монако.

Результаты Гран-при Монако

  1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 78 кругов 
  2. Себастьян Феттель ("Феррари") – +2,602 
  3. Валттери Боттас ("Мерседес") – +3,162 
  4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – +5,537 
  5. Пьер Гасли ("Ред Булл") – +9,946 
  6. Карлос Сайнс ("Макларен") – +53,454 
  7. Даниил Квят ("Торо Россо") – +54,574 
  8. Александер Албон ("Торо Россо") – +55,200 
  9. Ромен Грожан ("Хаас") – +1.00,894 
  10. Даниэль Риккардо ("Рено") – +1.01,034 
  11. Ландо Норрис ("Макларен") – +1,06,801 
  12. Кевин Магнуссен ("Хаас") – +1 круг 
  13. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") – +1
  14. Нико Хюлькенберг ("Рено") – +1 
  15. Джордж Расселл ("Уильямс") – +1
  16. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – +1
  17. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – +1 
  18. Роберт Кубица ("Уильямс") – +1
  19. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – +2
  20. Шарль Леклер ("Феррари") – не финишировал.

Положение пилотов в чемпионате

  1. Льюис Хэмилтон – 137 очков
  2. Валттери Боттас –  120
  3. Себастьян Феттель – 82
  4. Макс Ферстаппен – 78
  5. Шарль Леклер – 57
  6. Пьер Гасли – 32
  7. Карлос Сайнс-младший – 18
  8. Кевин Магнуссен – 14
  9. Серхио Перес – 13
  10. Кими Райкконен – 13
  11. Ландо Норрис – 12
  12. Даниил Квят – 9
  13. Даниэль Риккардо – 8
  14. Алекс Албон – 7
  15. Нико Хюлькенберг – 6
  16. Ланс Стролл – 4
  17. Ромен Грожан – 2

 
Положение команд в Кубке конструкторов

  1. "Мерседес" – 257 очков
  2. "Феррари" – 139
  3. "Ред Булл" – 110
  4. "Макларен" – 30
  5. "Рейсинг Пойнт" – 17
  6. "Хаас" – 16
  7. "Торо Россо" – 16
  8. "Рено" – 14
  9. "Альфа Ромео" – 13 
  10. "Уильямс" – 0

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Тег Формула-1, Гран-при Монако

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Иван Коренев

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