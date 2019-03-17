"Мерседес" выигрывает, "Уильямс" в коме: обзор первого Гран-при сезона

Этап в Австралии выиграл финский гонщик Валттери Боттас

Первый подиум сезона. Фото: AFP

"Мерседес" выигрывает, "Уильямс" в коме: обзор первого Гран-при сезона Иван Коренев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/eac/a0c/5c8eaca0c3b65.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/eac/a0c/5c8eaca0c3b65.jpg 2019-03-17T22:29:00+02:00 Формула 1 Этап в Австралии выиграл финский гонщик Валттери Боттас

Гран-при Австралии открывает юбилейный, 70-й формульный сезон. Именно здесь начнется чей-то профессиональный расцвет, а кто-то станет аутсайдером. Именно в Альберт-Парке волнение настолько плотное, что его можно коснуться. На всех таблицах красноречиво висят нули. Новый сезон – это новый шанс для каждого пилота написать свою историю, создать персональную легенду. Для кого-то 70-й сезон станет первым в элитном чемпионате. Возможно, для кого-то он станет завершающим. Впереди сплошная интрига.





По результатам предсезонных тестов потенциальным лидером этого года считались "Феррари". Перед сезоном парни из Маранелло выглядели на голову сильнее соперников, но и у них не все было гладко. Пост руководителя команды занял Маттиа Бинотто, а на смену ветерану Райкконену пришел талантливый, но не слишком опытный Леклер. Конкуренцию "Феррари" должны составить "Мерседес", у которого все без изменений, и "Ред Булл", где собралась термоядерная парочка: Ферстаппен и Гасли. Суммарный возраст обоих едва пересекает сорок лет, а о спокойном характере что одного, что другого, говорить не приходится. Кто в итоге станет лидером "быков", да и будет ли лидер вообще - тайна, покрытая мраком. Позиция Пьера шатается на ветру - если он не угонится за Максом, то легко может сделать ручкой еще до конца чемпионата.



Более насыщенной станет борьба "лучших среди худших". Команды, которые не входят в первую тройку, подписали топ-пилотов. Райкконен для "Альфа Ромео" и конкретно для Джовинацци гарантированно станет кладезем опыта и мерилом оптимального темпа. Риккардо должен усилить и без того набирающую из года в год "Рено". "Макларен" в виде Сайнса-младшего получила шанс сдвинуться с мертвой точки. Кубица, чье возвращение приняло библейские масштабы, или сотворит чудо с коматозной "Уильямс", или отключит ее от аппарата жизнедеятельности. Ну, и Квят. Даниил снова боевой пилот, снова "Торо Россо". Эксперты в один голос твердят - россиянин прибавил в уверенности и стабильности. И добавляют: для Дани этот год - последний шанс остаться в Формуле.



Суббота. Первый выходной в Мельбурне прошел под трауром. На все машины и шлемы были нанесены памятные фразы "Нашему другу Чарли" (Уайтингу, гоночному директору ФИА, скончавшемуся на этой неделе от легочной эмболии). Квалификация вернула нас на год назад. И на два, и даже на три. "Феррари" старалась изо всех сил, но чуть-чуть не хватило. Поул выиграл Хэмилтон, Феттель отстал от действующего чемпиона на значительные 0,7 секунды. Это, правда, еще ничего не значило: за последнее десятилетие Гран-при Австралии с поул-позиции выигрывали лишь трижды. Хотя стоит отметить: Льюис послал соперникам четкое сообщение – рекорд трассы: 1:20.486. Вторым квалифицировался Боттас. За ними стартовали Феттель и Ферстаппен. Леклер замыкал топ-5, а вот второй пилот "Ред Булл" квалифицировался аж 17-м. Квят начинал 15-м, его напарник – новичок Элбон, опередил россиянина на два позиции. "Уильямс" провально замкнула пелетон: Кубица несколько раз вышел на рандеву с отбойником, Рассел 19-й. Стоит отметить, что все три новичка переквалифицировали своих партнером по команде.



Гонка. Перед стартом пилоты почтили память Чарли Уайтинга и жертв новозеландского теракта минутой молчания. После этого временный директор Гран-при Майкл Маси дал старт. Боттас обошел Хэмилтона, став лидером гонки. Кубица неудачно начал, допустив контакт с Гасли и повредив антикрыло. Норрис без происшествий столкнулся с Райкконеном. Пелетон начал принимать привычный фанат вид – первый "вагон" и остальные. Боттас наращивал отрыв от напарника, а тот все больше уходил от Феттеля.





На 11-м круге произошел первый сход в сезоне: "Макларен" Сайнса задымил, как трубка, и заглох в начале пит-лейн. 5 кругов спустя с "Хаас" повторилась история годичной давности: на пит-стопе Грожана команда замешкалась и потеряла 8 секунд. На 31-м круге француз остановился и выбыл. За круг до этого Риккардо заехал в боксы и не вернулся. В это же время Ферстаппену удалось добраться до Феттеля и опередить его в борьбе за топ-3. На 37-м круге в борьбе со Строллом Квят вылетел за пределы трассы, но сохранил позицию.



Ферстаппен попытался добыть дополнительное очко лучшим кругом, но его время побил Боттас. Он же и стал победителем Гран-при Австралии. Это его 4-я победа в карьере.





Послесловие. "26 очков лучше, чем 25! У нас был хороший темп, хоть мы и рисковали, игнорируя второй пит-стоп. Мы идеально начали сезон!", – сказал радостный финн. Вторым пришел Хэмилтон, организовав дубль для "Мерседес": "Валттери заслужил эту победу. Мне предстоит еще поработать, но в целом мы отлично начали сезон. Лучше, чем я мог бы ожидать". Третьим финишировал Ферстаппен: "Здорово начинать сезон с подиума и бороться с лидерами. Рад, что все получилось. Хочу поблагодарить "Хонду" – это их первый подиум в эру V6. Круто!".



Феттель впервые за долгое время не попал в топ-3 Австралии. "Сегодня нам не хватило скорости. Под конец ситуация стала очевидной – у меня не было шансов на борьбу. Задача свелась до того, чтобы доехать до финиша. Кажется, у других возникло меньше проблем, чем у меня". Четырехкратного чемпиона поддержал и Маттиа Бинотто: "Результат не отображает реальный потенциал машины. Ее возможности намного лучше, но в эти выходные мы не смогли ими воспользоваться. Мы должны проанализировать данные. Надеюсь, это поможет нам разобраться в проблеме".



Квят финишировал 10-м, сдержав Гасли и выборов такое необходимое с точки психологии очко. "Я много работал для того, чтобы сезон начался хорошо. Пока все идет так, как мне того хочется".



Пилоты "Уильямс" закончили гонку на последних позициях, уступив лидеру 2 и 3 круга. Кажется, проблемы Кубицы и Рассела только начинаются. Через две недели борьба продолжится в Бахрейне.

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АВТОР: Иван Коренев Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.