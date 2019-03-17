Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости Формулы1

"Мерседес" выигрывает, "Уильямс" в коме: обзор первого Гран-при сезона

Сегодня, 22:29

Этап в Австралии выиграл финский гонщик Валттери Боттас

Первый подиум сезона
Первый подиум сезона. Фото: AFP
"Мерседес" выигрывает, "Уильямс" в коме: обзор первого Гран-при сезона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/eac/a0c/5c8eaca0c3b65.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/eac/a0c/5c8eaca0c3b65.jpg Формула 1 Этап в Австралии выиграл финский гонщик Валттери Боттас

Гран-при Австралии открывает юбилейный, 70-й формульный сезон. Именно здесь начнется чей-то профессиональный расцвет, а кто-то станет аутсайдером. Именно в Альберт-Парке волнение настолько плотное, что его можно коснуться. На всех таблицах красноречиво висят нули. Новый сезон – это новый шанс для каждого пилота написать свою историю, создать персональную легенду. Для кого-то 70-й сезон станет первым в элитном чемпионате. Возможно, для кого-то он станет завершающим. Впереди сплошная интрига.



По результатам предсезонных тестов потенциальным лидером этого года считались "Феррари". Перед сезоном парни из Маранелло выглядели на голову сильнее соперников, но и у них не все было гладко. Пост руководителя команды занял Маттиа Бинотто, а на смену ветерану Райкконену пришел талантливый, но не слишком опытный Леклер. Конкуренцию "Феррари" должны составить "Мерседес", у которого все без изменений, и "Ред Булл", где собралась термоядерная парочка: Ферстаппен и Гасли. Суммарный возраст обоих едва пересекает сорок лет, а о спокойном характере что одного, что другого, говорить не приходится. Кто в итоге станет лидером "быков", да и будет ли лидер вообще - тайна, покрытая мраком. Позиция Пьера шатается на ветру - если он не угонится за Максом, то легко может сделать ручкой еще до конца чемпионата.

Более насыщенной станет борьба "лучших среди худших". Команды, которые не входят в первую тройку, подписали топ-пилотов. Райкконен для "Альфа Ромео" и конкретно для Джовинацци гарантированно станет кладезем опыта и мерилом оптимального темпа. Риккардо должен усилить и без того набирающую из года в год "Рено". "Макларен" в виде Сайнса-младшего получила шанс сдвинуться с мертвой точки. Кубица, чье возвращение приняло библейские масштабы, или сотворит чудо с коматозной "Уильямс", или отключит ее от аппарата жизнедеятельности. Ну, и Квят. Даниил снова боевой пилот, снова "Торо Россо". Эксперты в один голос твердят - россиянин прибавил в уверенности и стабильности. И добавляют: для Дани этот год - последний шанс остаться в Формуле.

Суббота. Первый выходной в Мельбурне прошел под трауром. На все машины и шлемы были нанесены памятные фразы "Нашему другу Чарли" (Уайтингу, гоночному директору ФИА, скончавшемуся на этой неделе от легочной эмболии). Квалификация вернула нас на год назад. И на два, и даже на три. "Феррари" старалась изо всех сил, но чуть-чуть не хватило. Поул выиграл Хэмилтон, Феттель отстал от действующего чемпиона на значительные 0,7 секунды. Это, правда, еще ничего не значило: за последнее десятилетие Гран-при Австралии с поул-позиции выигрывали лишь трижды. Хотя стоит отметить: Льюис послал соперникам четкое сообщение – рекорд трассы: 1:20.486. Вторым квалифицировался Боттас. За ними стартовали Феттель и Ферстаппен. Леклер замыкал топ-5, а вот второй пилот "Ред Булл" квалифицировался аж 17-м. Квят начинал 15-м, его напарник – новичок Элбон, опередил россиянина на два позиции. "Уильямс" провально замкнула пелетон: Кубица несколько раз вышел на рандеву с отбойником, Рассел 19-й. Стоит отметить, что все три новичка переквалифицировали своих партнером по команде.

Гонка. Перед стартом пилоты почтили память Чарли Уайтинга и жертв новозеландского теракта минутой молчания. После этого временный директор Гран-при Майкл Маси дал старт. Боттас обошел Хэмилтона, став лидером гонки. Кубица неудачно начал, допустив контакт с Гасли и повредив антикрыло. Норрис без происшествий столкнулся с Райкконеном. Пелетон начал принимать привычный фанат вид – первый "вагон" и остальные. Боттас наращивал отрыв от напарника, а тот все больше уходил от Феттеля.



На 11-м круге произошел первый сход в сезоне: "Макларен" Сайнса задымил, как трубка, и заглох в начале пит-лейн. 5 кругов спустя с "Хаас" повторилась история годичной давности: на пит-стопе Грожана команда замешкалась и потеряла 8 секунд. На 31-м круге француз остановился и выбыл. За круг до этого Риккардо заехал в боксы и не вернулся. В это же время Ферстаппену удалось добраться до Феттеля и опередить его в борьбе за топ-3. На 37-м круге в борьбе со Строллом Квят вылетел за пределы трассы, но сохранил позицию.

Ферстаппен попытался добыть дополнительное очко лучшим кругом, но его время побил Боттас. Он же и стал победителем Гран-при Австралии. Это его 4-я победа в карьере. 



Послесловие. "26 очков лучше, чем 25! У нас был хороший темп, хоть мы и рисковали, игнорируя второй пит-стоп. Мы идеально начали сезон!", – сказал радостный финн. Вторым пришел Хэмилтон, организовав дубль для "Мерседес": "Валттери заслужил эту победу. Мне предстоит еще поработать, но в целом мы отлично начали сезон. Лучше, чем я мог бы ожидать". Третьим финишировал Ферстаппен: "Здорово начинать сезон с подиума и бороться с лидерами. Рад, что все получилось. Хочу поблагодарить "Хонду" – это их первый подиум в эру V6. Круто!".

Феттель впервые за долгое время не попал в топ-3 Австралии. "Сегодня нам не хватило скорости. Под конец ситуация стала очевидной – у меня не было шансов на борьбу. Задача свелась до того, чтобы доехать до финиша. Кажется, у других возникло меньше проблем, чем у меня". Четырехкратного чемпиона поддержал и Маттиа Бинотто: "Результат не отображает реальный потенциал машины. Ее возможности намного лучше, но в эти выходные мы не смогли ими воспользоваться. Мы должны проанализировать данные. Надеюсь, это поможет нам разобраться в проблеме".

Квят финишировал 10-м, сдержав Гасли и выборов такое необходимое с точки психологии очко. "Я много работал для того, чтобы сезон начался хорошо. Пока все идет так, как мне того хочется".

Пилоты "Уильямс" закончили гонку на последних позициях, уступив лидеру 2 и 3 круга. Кажется, проблемы Кубицы и Рассела только начинаются. Через две недели борьба продолжится в Бахрейне.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Формула-1, Гран-при Австралии

Вы сейчас просматриваете новость " "Мерседес" выигрывает, "Уильямс" в коме: обзор первого Гран-при сезона". Другие Новости Формулы1 смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Иван Коренев

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Алдонин отреагировал на смерть своей бывшей жены Юлии Началовой

Лариса Голубкина: "Миронов был патологически влюблен в Фатееву"

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

Разведенная Ани Лорак заговорила о любви (фото)

Почему акулы боятся дельфинов

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Данилко заявил, кто должен поехать на Евровидение 2019 от Украины
Загрузка...

Последний шанс Хацкевича: где смотреть матч "Олимпик" – "Динамо"

Сегодня, 13:38

Список трансляций матча 22-го тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

Одноклубник Зинченко ушел к беременной косметологу: фото новой подруги Стоунза

Сегодня, 11:15

Кстати, именно о такой машине, как у партнера украинца, мечтает теннисистка Элина Свитолина

Желанный соперник Ломаченко потерпел сокрушительное поражение от чемпиона мира

Сегодня, 09:42

Майки Гарсия вчистую проиграл Эрролу Спенсу и возвращается в легкие веса

Опрос болельщиков после разгрома "Динамо": чего не хватает клубу, лучшие и худшие футболисты

15 марта, 09:39

Фанаты заговорили об отставке Хацкевича после того, как "Динамо" потерпело самое крупное поражение в истории домашних матчей в еврокубках

Шевченко объяснил Суркису на зубочистках, почему "Динамо" беспомощно против "Челси"

14 марта, 23:58

Президент киевского клуба и тренер сборной Украины: в сеть попал забавный кадр из вип-ложи

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна