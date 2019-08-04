Мик Шумахер с первым трофеем в Формуле-2 / Фото: AFP

Мик Шумахер одержал первую победу в Формуле-2 https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/6dd/f75/5d46ddf75e878.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/6dd/f75/5d46ddf75e878.jpg 2019-08-04T16:30:39+03:00 Формула 1 Сын Михаэля Шумахера стал победителем Гран-при Венгрии

В 2018 году Мик Шумахер стал чемпионом Формулы-3. После окончания сезона сын легенды Ф-1 Михаэля Шумахера перешел в Формулу-2, заключив соглашение с командой Prema. И вот – первая победа. Мик выиграл Гран-при Венгрии. 20-летний Шумахер стартовал с поула и первым проехался под клетчатым флагом. В общем зачете после восьми этапов Мик Шумахер занимает 11-е место, набрав 45 очков.

Поддержать сына в Венгрию приехала его мама Корина Шумахер.

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Отметим, что сын Михаэля Шумахера активно собирает деньги в фонд отца. В Германии состоялся благотворительный футбольный матч в честь легенды Формулы-1. Главными звездами игры стали сын Михаэяля Шумахера Мик и завершивший этим летом карьеру в НБА легендарный немецкий баскетболист Дирк Новицки. Встреча между "Командой Мика" и "Командой Дирка" завершилась в пользу первой со счетом – 7:5. Доходы от игры (было выручено 100 000 евро) будут направлены на проекты Keep Fighting Foundation (фонд Шумахера) и Dirk Nowitzki Foundation.

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