Первый пилот Формулы-1 заразился коронавирусом

Гонщик команды Формулы-1 "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес заразился коронавирусом перед Гран-при Великобритании на трассе "Сильверстоун". Мексиканец, скорее всего, пропустит оба этапа на Туманном Альбионе, так как недавно там увеличили срок изоляции для заразившихся коронавирусом до 10 дней. Перес стал первым пилотом Формулы-1, кто заразился вирусом по ходу чемпионата. Кстати, ранее мы писали, что в Формуле-1 возвращают зрителей на трибуны.

"После объявления о том, что Серхио дал положительный результат на COVID-19 в преддверии Гран-при Великобритании, команда с сожалением сообщает, что он не сможет принять участие в гонке на этих выходных.

Серхио физически здоров и находится в хорошем настроении, но он будет продолжать находиться на самоизоляции в соответствии с принципами соответствующих органов общественного здравоохранения, при этом безопасность является конечным приоритетом для команды и спорта.

Вся команда желает Серхио всего наилучшего и с нетерпением ждет возможности вскоре снова встретить его в кабине RP20. Наше намерение состоит в гонке двумя машинами в воскресенье. Мы сообщим о следующих шагах в течение наших выходных Гран-при Великобритании в свое время", – говорится в заявлении на официальном сайте команды.