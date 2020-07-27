В Формуле-1 возвращают зрителей на трибуны

Спортивные мероприятия постепенно возвращаются в календари событий, однако пока что в своем большинстве без зрителей. Правда, уже в некоторых видах спорта болельщики в небольшом количестве заполняют трибуны. Так же собираются поступать и на гонках Формулы-1. Хотя на днях из-за коронавируса Америку убрали из календаря автогонок и заменили дебютантом.

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Одним из новичков в календаре будет Гран-при Португалии, который запланирован на 23-25 октября. Интересно, что в 1984-1996 гг. в это стране проводились "королевские" гонки на трассе в Эшториле. Теперь они вернутся на трассу автодрома Алгарве, которая больше известна как Портимао по названию города. Причем в 2020 году организаторы собираются пустить на трибуны болельщиков.

Уже известно, пишет Auto Bild, что власти Португалии дали официальное разрешение на проведение этапа Формулы-1 со зрителями на арене. Министр туризма страны Рита Маркес рассказала о реализации этой идеи:

"Болельщики будут! Мы работаем над различными сценариями с большим или меньшим количеством зрителей в зависимости от ситуации с коронавирусом".

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