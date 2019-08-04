Пит-стоп помог Льюису Хэмилтону выиграть Гран-при Венгрии

На трассе в Будапеште завершилась гонка Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу в ней одержал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, вторым к финишу приехал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, третий результат показал Себастьян Феттель из "Феррари".
После первой волны пит-стопов Ферстаппен лидировал, однако "Мерседес" принял решение провести второй пит-стоп – после него на свежих шинах Хэмилтон сумел догнать голландца и обогнать незадолго до финиша.
Напомним, что в Венгрии свою первую победу в Формуле-2 одержал Мик Шумахер.
Результаты Гран-при Венгрии
- Льюис Хэмилтон ("Мерседес")
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – +17,796
- Себастьян Феттель ("Феррари") – +1.01,433
- Шарль Леклер ("Феррари") – +1.05,250
- Карлос Сайнс ("Макларен") – +1 круг
- Пьер Гасли ("Ред Булл") – +1 круг
- Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – +1 круг
- Валттери Боттас ("Мерседес") – +1 круг
- Ландо Норрис ("Макларен") – +1 круг
- Александер Албон ("Торо Россо") – +1 круг
- Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") – +1 круг
- Нико Хюлькенберг ("Рено") – +1 круг
- Кевин Магнуссен ("Хаас") – +1 круг
- Даниэль Риккардо ("Рено") – +1 круг
- Даниил Квят ("Торо Россо") – +2 круга
- Джордж Расселл ("Уильямс") – +2 круга
- Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – +2 круга
- Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – +2 круга
- Роберт Кубица ("Уильямс") – +3 круга
- Ромен Грожан ("Хаас") – не финишировал
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Общий зачет
- Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 250
- Валттери Боттас ("Мерседес") — 188
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 181
- Себастьян Феттель ("Феррари") — 156
- Шарль Леклер ("Феррари") — 132
- Пьер Гасли ("Ред Булл") — 63
- Карлос Сайнс ("Макларен") — 58
- Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — 31
- Даниил Квят ("Торо Россо") — 27
- Ландо Норрис ("Макларен") — 24
- Даниэль Риккардо ("Рено") — 22
- Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — 18
- Кевин Магнуссен ("Хаас") — 18
- Нико Хюлькенберг ("Рено") — 17
- Александер Албон ("Торо Россо") — 16
- Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — 13
- Ромен Грожан ("Хаас") — 8
- Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — 1
- Роберт Кубица ("Уильямс") — 1
Кубок конструкторов
- "Мерседес" — 438 очков
- "Феррари" — 288
- "Ред Булл" — 244
- "Макларен" — 82
- "Торо Россо" — 43
- "Рено" — 39
- "Альфа Ромео" — 32
- "Рейсинг Пойнт" — 31
- "Хаас" — 26
- "Уильямс" — 1.
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