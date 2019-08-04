Хэмилтон на подиуме / Фото: AFP

Пит-стоп помог Льюису Хэмилтону выиграть Гран-при Венгрии https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/6f9/43c/5d46f943c5099.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/6f9/43c/5d46f943c5099.jpg 2019-08-04T18:29:33+03:00 Формула 1 Британский пилот благодаря тактическим действиям обошел Макса Ферстаппена

На трассе в Будапеште завершилась гонка Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу в ней одержал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, вторым к финишу приехал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, третий результат показал Себастьян Феттель из "Феррари".

После первой волны пит-стопов Ферстаппен лидировал, однако "Мерседес" принял решение провести второй пит-стоп – после него на свежих шинах Хэмилтон сумел догнать голландца и обогнать незадолго до финиша.

Напомним, что в Венгрии свою первую победу в Формуле-2 одержал Мик Шумахер.

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Результаты Гран-при Венгрии

Льюис Хэмилтон ("Мерседес") Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – +17,796 Себастьян Феттель ("Феррари") – +1.01,433 Шарль Леклер ("Феррари") – +1.05,250 Карлос Сайнс ("Макларен") – +1 круг Пьер Гасли ("Ред Булл") – +1 круг Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – +1 круг Валттери Боттас ("Мерседес") – +1 круг Ландо Норрис ("Макларен") – +1 круг Александер Албон ("Торо Россо") – +1 круг Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") – +1 круг Нико Хюлькенберг ("Рено") – +1 круг Кевин Магнуссен ("Хаас") – +1 круг Даниэль Риккардо ("Рено") – +1 круг Даниил Квят ("Торо Россо") – +2 круга Джордж Расселл ("Уильямс") – +2 круга Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – +2 круга Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – +2 круга Роберт Кубица ("Уильямс") – +3 круга Ромен Грожан ("Хаас") – не финишировал

Общий зачет

Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 250 Валттери Боттас ("Мерседес") — 188 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 181 Себастьян Феттель ("Феррари") — 156 Шарль Леклер ("Феррари") — 132 Пьер Гасли ("Ред Булл") — 63 Карлос Сайнс ("Макларен") — 58 Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — 31 Даниил Квят ("Торо Россо") — 27 Ландо Норрис ("Макларен") — 24 Даниэль Риккардо ("Рено") — 22 Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — 18 Кевин Магнуссен ("Хаас") — 18 Нико Хюлькенберг ("Рено") — 17 Александер Албон ("Торо Россо") — 16 Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — 13 Ромен Грожан ("Хаас") — 8 Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — 1 Роберт Кубица ("Уильямс") — 1

Кубок конструкторов

"Мерседес" — 438 очков "Феррари" — 288 "Ред Булл" — 244 "Макларен" — 82 "Торо Россо" — 43 "Рено" — 39 "Альфа Ромео" — 32 "Рейсинг Пойнт" — 31 "Хаас" — 26 "Уильямс" — 1.

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