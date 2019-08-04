Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,35
27,98

Пит-стоп помог Льюису Хэмилтону выиграть Гран-при Венгрии

Сегодня, 18:29

Британский пилот благодаря тактическим действиям обошел Макса Ферстаппена

Хэмилтон на подиуме

Хэмилтон на подиуме / Фото: AFP

Пит-стоп помог Льюису Хэмилтону выиграть Гран-при Венгрии https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/6f9/43c/5d46f943c5099.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/6f9/43c/5d46f943c5099.jpg Формула 1 Британский пилот благодаря тактическим действиям обошел Макса Ферстаппена

На трассе в Будапеште завершилась гонка Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу в ней одержал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, вторым к финишу приехал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, третий результат показал Себастьян Феттель из "Феррари".

После первой волны пит-стопов Ферстаппен лидировал, однако "Мерседес" принял решение провести второй пит-стоп – после него на свежих шинах Хэмилтон сумел догнать голландца и обогнать незадолго до финиша.

Напомним, что в Венгрии свою первую победу в Формуле-2 одержал Мик Шумахер.

Реклама

Результаты Гран-при Венгрии

  1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") 
  2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – +17,796 
  3. Себастьян Феттель ("Феррари") – +1.01,433 
  4. Шарль Леклер ("Феррари") – +1.05,250 
  5. Карлос Сайнс ("Макларен") – +1 круг 
  6. Пьер Гасли ("Ред Булл") – +1 круг 
  7. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – +1 круг 
  8. Валттери Боттас ("Мерседес") – +1 круг 
  9. Ландо Норрис ("Макларен") – +1 круг 
  10. Александер Албон ("Торо Россо") – +1 круг 
  11. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") – +1 круг 
  12. Нико Хюлькенберг ("Рено") – +1 круг 
  13. Кевин Магнуссен ("Хаас") – +1 круг 
  14. Даниэль Риккардо ("Рено") – +1 круг 
  15. Даниил Квят ("Торо Россо") – +2 круга 
  16. Джордж Расселл ("Уильямс") – +2 круга 
  17. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – +2 круга 
  18. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – +2 круга 
  19. Роберт Кубица ("Уильямс") – +3 круга 
  20. Ромен Грожан ("Хаас") – не финишировал

В тренде
ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря "Реала" Лунина
Андрей Лунин и его девушка

Общий зачет 

  1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 250
  2. Валттери Боттас ("Мерседес") — 188
  3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 181
  4. Себастьян Феттель ("Феррари") — 156
  5. Шарль Леклер ("Феррари") — 132
  6. Пьер Гасли ("Ред Булл") — 63
  7. Карлос Сайнс ("Макларен") — 58
  8. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — 31
  9. Даниил Квят ("Торо Россо") — 27
  10. Ландо Норрис ("Макларен") — 24
  11. Даниэль Риккардо ("Рено") — 22
  12. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — 18
  13. Кевин Магнуссен ("Хаас") — 18
  14. Нико Хюлькенберг ("Рено") — 17
  15. Александер Албон ("Торо Россо") — 16
  16. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — 13
  17. Ромен Грожан ("Хаас") — 8
  18. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — 1 
  19. Роберт Кубица ("Уильямс") — 1

Кубок конструкторов 

  1. "Мерседес" — 438 очков 
  2. "Феррари" — 288 
  3. "Ред Булл" — 244 
  4. "Макларен" — 82 
  5. "Торо Россо" — 43 
  6. "Рено" — 39 
  7. "Альфа Ромео" — 32 
  8. "Рейсинг Пойнт" — 31 
  9. "Хаас" — 26 
  10. "Уильямс" — 1.

Смотрите, как выглядит болиды Формулы-1 в сезоне-2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Формула-1 Гран-при Венгрии

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Пит-стоп за 1,88 секунды: в Германии установлен феноменальный рекорд Формулы-1
Пит-стоп за 1,88 секунды: в Германии установлен феноменальный рекорд Формулы-1Формула 1
"Это была пытка": Мик Шумахер проехался за рулем болида своего легендарного отцаФормула 1
Российский гонщик погиб, сбив телевизионную вышку
Российский гонщик погиб, сбив телевизионную вышкуФормула 1
Феттеля подвела турбина: квалификацию Гран-при Германии выиграл Хэмилтон
Феттеля подвела турбина: квалификацию Гран-при Германии выиграл ХэмилтонФормула 1
Хорошие новости о Шумахере: Михаэль смотрит гонки Формулы-1
Хорошие новости о Шумахере: Михаэль смотрит гонки Формулы-1Формула 1

Новости партнеров

6 Extreme Facts About Hurricanes
6 Extreme Facts About Hurricanes
7 Reasons To Go Vegetarian In 2019
7 Reasons To Go Vegetarian In 2019
Meet The Happiest Shiba Inu On Instagram!
Meet The Happiest Shiba Inu On Instagram!
12 Flicks That Almost Ended Their Stars' Careers
12 Flicks That Almost Ended Their Stars' Careers
The 6 Weirdest Articles You'll Find On WikiHow
The 6 Weirdest Articles You'll Find On WikiHow