Российский гонщик "взлетел" на авто во время гонки в Бельгии

Сегодня, 14:49

Автомобиль пролетел несколько десятков метров, после чего приземлился за пределами трассы


Гонка "6 часов Спа" завершилась для экипажа машины №17 команды SMP Racing аварией всего за час до финиша. Находившийся в этот момент за рулем BR1 Матевос Исаакян был отправлен в госпиталь для проверок. К счастью, серьезных повреждений он не получил.

Однако, что произошло, оставалось только гадать, так как ни одна из официальных камер не засняла этот эпизод. Но спустя несколько дней в сети появилось видео аварии, сделанное одним из зрителей на трибуне.

Эпизод виден не полностью, но тем не менее ясно, что машина выехала за пределы трассы в Eau Rouge, после чего подлетела в воздух и пролетела несколько десятков метров, прежде чем приземлиться в зоне вылета.

Добавим, что некоторое время назад на этой же трассе в жуткую аварию попал внук двукратного чемпиона Формулы-1 Эмерсона Фиттипальди Пьетро. В результате аварии он получил перелом обеих ног.

Ранее мы опубликовали видео столкновения гонщиков "Ред Булл" на Гран-при Азербайджана: оба будут извиняться перед командой. Руководитель команды "Ред Булл" Кристиан Хорнер: гонщики в равной мере виновны в столкновении.
авария, автоспорт, гонка

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Источник:

F1News

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