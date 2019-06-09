Себастьяна Феттеля лишили победы на Гран-при Канады

Немецкий гонщик был оштрафован и первое место занял Льюис Хэмилтон

Феттель во главе пелотона. Фото: AFP

На трассе в Монреале завершился этап чемпионата Формулы-1 Гран-при Канады. Первым к финишу приехал пилот "Феррари" Себастьян Феттель, однако немец был лишен победы. Стюарды оштрафовали Феттеля на пять секунд. Дело в том, что Себастьян, пытаясь удержать лидерство, был вынужден срезать поворот после того, как его машину занесло. Возвращаясь на трассе он чуть не столкнулся с Хэмилтоном, заблокировав преследовавшего его соперника. В результате штрафа именно Хэмилтон поднялся на первое место пьедестала.

Результаты Гран-при Канады

Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 70 кругов Себастьян Феттель ("Феррари") - +3,658 Шарль Леклер ("Феррари") – +4,696 Валттери Боттас ("Мерседес") – +51,043 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – +57,655 Даниэль Риккардо ("Рено") – +1 круг Нико Хюлькенберг ("Рено") – +1 круг Пьер Гасли ("Ред Булл") – +1 круг Ланс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – +1 круг Даниил Квят ("Торо Россо") – +1 круг Карлос Сайнс-младший ("Макларен") – +1 круг Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") – +1 круг Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – +1 круг Ромен Грожан ("Хаас") – +1 круг Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – +1 круг Джордж Расселл ("Уильямс") – +2 круга Кевин Магнуссен ("Хаас") – +2 круга Роберт Кубица ("Уильямс") – +3 круга

Сошли:

Алекс Албон ("Торо Россо")

Ландо Норрис ("Макларен")

Положение пилотов в чемпионате

Льюис Хэмилтон – 162 Валттери Боттас – 133 Себастьян Феттель – 100 Макс Ферстаппен – 88 Шарль Леклер – 72 Пьер Гасли – 36 Карлос Сайнс – 18 Даниэль Риккардо – 16 Кевин Магнуссен – 14 Серхио Перес – 13 Кими Райкконен – 13 Ландо Норрис – 12 Нико Хюлькенберг – 12 Даниил Квят – 10 Алекс Албон – 7 Ланс Стролл – 6 Ромен Грожан – 2

Положение команд в Кубке конструкторов

"Мерседес" – 295 "Феррари" – 172 "Ред Булл" – 124 "Макларен" – 30 "Рено" – 28 "Рейсинг Пойнт" – 19 "Торо Россо" – 17 "Хаас" – 16 "Альфа Ромео" – 13

Ранее мы писали, что гонщик Формулы-1 чуть не задавил сурка на Гран-при Канады. Николас Латифи избежал столкновения с животным во время тренировочного заезда в Монреале.

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