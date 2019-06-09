Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости Формулы1

Себастьяна Феттеля лишили победы на Гран-при Канады

9 июня, 23:11

Немецкий гонщик был оштрафован и первое место занял Льюис Хэмилтон

Феттель во главе пелотона
Феттель во главе пелотона. Фото: AFP

На трассе в Монреале завершился этап чемпионата Формулы-1 Гран-при Канады. Первым к финишу приехал пилот "Феррари" Себастьян Феттель, однако немец был лишен победы. Стюарды оштрафовали Феттеля на пять секунд. Дело в том, что Себастьян, пытаясь удержать лидерство, был вынужден срезать поворот после того, как его машину занесло. Возвращаясь на трассе он чуть не столкнулся с Хэмилтоном, заблокировав преследовавшего его соперника. В результате штрафа именно Хэмилтон поднялся на первое место пьедестала.

Результаты Гран-при Канады

  1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 70 кругов
  2. Себастьян Феттель ("Феррари") - +3,658
  3. Шарль Леклер ("Феррари") – +4,696
  4. Валттери Боттас ("Мерседес") – +51,043
  5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – +57,655
  6. Даниэль Риккардо ("Рено") – +1 круг
  7. Нико Хюлькенберг ("Рено") – +1 круг
  8. Пьер Гасли ("Ред Булл") – +1 круг
  9. Ланс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – +1 круг
  10. Даниил Квят ("Торо Россо") – +1 круг
  11. Карлос Сайнс-младший ("Макларен") – +1 круг
  12. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") – +1 круг
  13. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – +1 круг
  14. Ромен Грожан ("Хаас") – +1 круг
  15. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – +1 круг
  16. Джордж Расселл ("Уильямс") – +2 круга
  17. Кевин Магнуссен ("Хаас") – +2 круга
  18. Роберт Кубица ("Уильямс") – +3 круга

Сошли:
Алекс Албон ("Торо Россо")
Ландо Норрис ("Макларен") 

Положение пилотов в чемпионате

  1. Льюис Хэмилтон – 162
  2. Валттери Боттас –  133
  3. Себастьян Феттель – 100
  4. Макс Ферстаппен – 88
  5. Шарль Леклер – 72
  6. Пьер Гасли – 36
  7. Карлос Сайнс – 18
  8. Даниэль Риккардо – 16
  9. Кевин Магнуссен – 14
  10. Серхио Перес – 13
  11. Кими Райкконен – 13
  12. Ландо Норрис – 12
  13. Нико Хюлькенберг – 12
  14. Даниил Квят – 10
  15. Алекс Албон – 7
  16. Ланс Стролл – 6
  17. Ромен Грожан – 2

Положение команд в Кубке конструкторов

  1. "Мерседес" – 295
  2. "Феррари" – 172
  3. "Ред Булл" – 124
  4. "Макларен" – 30
  5. "Рено" – 28
  6. "Рейсинг Пойнт" – 19
  7. "Торо Россо" – 17
  8. "Хаас" – 16 
  9. "Альфа Ромео" – 13

Ранее мы писали, что гонщик Формулы-1 чуть не задавил сурка на Гран-при Канады. Николас Латифи избежал столкновения с животным во время тренировочного заезда в Монреале.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Формула-1, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, гран-при Канады

Вы сейчас просматриваете новость " Себастьяна Феттеля лишили победы на Гран-при Канады". Другие Новости Формулы1 смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"

Перед ним вставали на колени даже зеки

Заброшенные базы и другие тайны, скрытые в Антарктиде (фото)

Откуда взялся толстяк, побивший Энтони Джошуа

Как бег меняет внешность девушек

В Швеции могут запретить продажи электромобилей Tesla

Monatik впервые рассказал, как познакомился с женой Ириной

Видео: Впечатляющая авария Матевоса Исаакяна в Спа

Создатель "Чернобыля" ответил на обвинения в плагиате

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Португалия – Голландия: где смотреть онлайн финала Лиги наций

Сегодня, 21:30

Список трансляций решающего матча Лиги наций в Португалии

Убийственная левая: Головкин супернокаутом "отключил" Роллса в Нью-Йорке

Сегодня, 09:19

Знаменитый казахстанец уже в четвертом раунде поединка вырубил своего нахального канадского оппонента

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

Вчера, 09:03

Голы и лучшие моменты отборочного поединка Евро-2020

Отбор на Евро-2020: онлайн матча Украина – Сербия – разгром во Львове

7 июня, 22:50

Текстовая трансляция поединка квалификации чемпионата Европы с видеоповторами голов

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

7 июня, 21:33

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и установила личный рекорд, дойдя уже до полуфинала

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Ушел из жизни российский актер Александр Кузнецов

Продукт, который резко увеличивает риск рака
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь