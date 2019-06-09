Себастьяна Феттеля лишили победы на Гран-при Канады
Немецкий гонщик был оштрафован и первое место занял Льюис Хэмилтон
На трассе в Монреале завершился этап чемпионата Формулы-1 Гран-при Канады. Первым к финишу приехал пилот "Феррари" Себастьян Феттель, однако немец был лишен победы. Стюарды оштрафовали Феттеля на пять секунд. Дело в том, что Себастьян, пытаясь удержать лидерство, был вынужден срезать поворот после того, как его машину занесло. Возвращаясь на трассе он чуть не столкнулся с Хэмилтоном, заблокировав преследовавшего его соперника. В результате штрафа именно Хэмилтон поднялся на первое место пьедестала.
Результаты Гран-при Канады
- Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 70 кругов
- Себастьян Феттель ("Феррари") - +3,658
- Шарль Леклер ("Феррари") – +4,696
- Валттери Боттас ("Мерседес") – +51,043
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – +57,655
- Даниэль Риккардо ("Рено") – +1 круг
- Нико Хюлькенберг ("Рено") – +1 круг
- Пьер Гасли ("Ред Булл") – +1 круг
- Ланс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – +1 круг
- Даниил Квят ("Торо Россо") – +1 круг
- Карлос Сайнс-младший ("Макларен") – +1 круг
- Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") – +1 круг
- Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – +1 круг
- Ромен Грожан ("Хаас") – +1 круг
- Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – +1 круг
- Джордж Расселл ("Уильямс") – +2 круга
- Кевин Магнуссен ("Хаас") – +2 круга
- Роберт Кубица ("Уильямс") – +3 круга
Сошли:
Алекс Албон ("Торо Россо")
Ландо Норрис ("Макларен")
Положение пилотов в чемпионате
- Льюис Хэмилтон – 162
- Валттери Боттас – 133
- Себастьян Феттель – 100
- Макс Ферстаппен – 88
- Шарль Леклер – 72
- Пьер Гасли – 36
- Карлос Сайнс – 18
- Даниэль Риккардо – 16
- Кевин Магнуссен – 14
- Серхио Перес – 13
- Кими Райкконен – 13
- Ландо Норрис – 12
- Нико Хюлькенберг – 12
- Даниил Квят – 10
- Алекс Албон – 7
- Ланс Стролл – 6
- Ромен Грожан – 2
Положение команд в Кубке конструкторов
- "Мерседес" – 295
- "Феррари" – 172
- "Ред Булл" – 124
- "Макларен" – 30
- "Рено" – 28
- "Рейсинг Пойнт" – 19
- "Торо Россо" – 17
- "Хаас" – 16
- "Альфа Ромео" – 13
Ранее мы писали, что гонщик Формулы-1 чуть не задавил сурка на Гран-при Канады. Николас Латифи избежал столкновения с животным во время тренировочного заезда в Монреале.
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