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Стали известны победители легендарной гонки "24 часа Ле-Мана"

16 июня, 17:59

Победу в главном классе гонки одержали бывшие гонщики Формулы-1 Фернандо Алонсо, Себастьен Буэми и Кадзуки Накадзима

Победители гонки "24 часа Ле-Мана"
Победители гонки "24 часа Ле-Мана". Фото: AFP

Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе испанца Фернандо Алонсо, швейцарца Себастьена Буэми и японца Кадзуки Накадзимы стал победителем в гонке "24 часа Ле-Мана" в классе LMP1. Вторыми стали также представители японской команды – британец Майк Конвей, японец Камую Кобаяси и аргентинец Хосе Мария Лопес.

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Третье место занял экипаж российской команды SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и бельгийца Стоффеля Вандорна. Для российской команды подиум в главном классе гонки стал первым в истории.

В классе LMP2 победу одержал экипаж Signatech Alpine Matmut в составе французов Пьерра Тирье и Николя Лапьерра, бразильца Андре Неграо.

СПРАВКА. 24 часа Ле-Мана – старейшая из ныне существующих автомобильных гонок на выносливость, проходящая ежегодно с 1923 года недалеко от города Ле-Ман во Франции. Гонку также часто называют "Гран-при выносливости и экономичности". Команды вынуждены искать баланс между скоростью и надежностью автомобилей, которые должны продержаться в течение 24 часов без механических повреждений, а также рационально использовать расходные материалы, такие как топливо, шины и тормозные колодки. Заодно проверяется и выносливость пилотов, которым зачастую приходится проводить за рулем до четырех часов подряд, пока их не сменит партнер по команде на очередном пит-стопе. Ожидая своей очереди, пилоты успевают перекусить и немного отдохнуть. По действующим правилам каждым автомобилем, участвующим в гонке, должны поочередно управлять не менее трех пилотов.

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Сегодня|Спорт

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