Стали известны составы команд Формулы-1 на сезон 2019 года

Все команды Формулы-1 определились с составами на следующий сезон. Чемпион мира Льюис Хэмилтон продолжит выступать за "Мерседес", как и его партнер по команде Валттери Боттас. Занявший второе место в сезоне-2018 Себастьян Феттель остался в "Феррари". А вот Кими Райкконен покинул итальянскую "конюшню" и в следующем году выступит за "Заубер". Роберт Кубица, несколько лет назад переживший серьезную аварию в ралли, получил место в команде "Уильямс". А чемпиона мира 2005 и 2006 годов Фернандо Алонсо покинул "Большие призы". Сезон 2019 стартует 17 марта в австралийском Мельбурне.

"Мерседес": Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас;

"Феррари": Себастьян Феттель и Шарль Леклер;

"Ред Булл": Макс Ферстаппен и Пьер Гасли;

"Рено": Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг;

"Хаас": Кевин Магнуссен и Ромен Грожан;

"Макларен": Карлос Сайнс и Ландо Норрис;

"Форс Индия": Серхио Перес и Лэнс Стролл;

"Заубер": Кими Райкконен и Антонио Джовинацци;

"Торо Россо": Даниил Квят и Алекс Албон;

"Уильямс": Роберт Кубица и Джордж Рассел.

Напомним, что чемпионат Формулы-1 сезона-2018 завершился гонкой посреди жемчужины пустыни. Гран-при Абу-Даби выиграл Льюис Хэмилтон, до этого досрочно ставший чемпионом мира.