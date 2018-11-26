Чемпионат Формулы-1 завершился гонкой посреди жемчужины пустыни

Отгремел последний фейерверк, осушен последний литр шампанского – подошел к концу заключительный этап Формулы-1. Гран-при Абу-Даби, вечерняя гонка посреди жемчужины пустыни – автодрома Яс-Марина – подбила итоги сезона.

Казалось бы, где может быть интрига: титул чемпиона нашел своего владельца, Кубок Конструкторов – тоже. Однако "бронзу" еще только предстояло разыграть. Райкконен, Ботас и Ферстаппен – финно-голландское трио получило последний шанс выяснить: кто из них третий быстрейший гонщик на планете. Кроме того, нешуточная борьба развернулась в командном зачете – здесь все было довольно прозаично: выше место – больше денег.

История пишется здесь. Арабский этап должен был стать действительно историческим событием: сразу 12 пилотов в следующем сезоне поменяют команду! Или же скажут Формуле "До свидания!". Наиболее памятным станет уход из спорта Фернандо Алонсо – многие считают испанца столпом, на котором держались остатки "старой школы". Без болида останется и его напарник – Стоффель Вандорн. На вынужденную пенсию также выйдут Маркус Эриксон и так и не побывавший за рулем "Ред Булл" Брендон Хартли. Эстебан Окон также не будет боевым пилотом в 2019 году, однако Тото Вольфф четко дал понять: "Мерседес" своих не бросает. Весь следующий сезон Окон будет тестировать новинки "Серебряных стрел" и работать на симуляторе. Все для одной цели – возвращение в 2020...

А всего за несколько дней до концовки Чемпионата грянула "трансферная бомба": "Уильямс" откажется от услуг Сергея Сироткина. И это только звук. А вот и ударная волна: молодого пилота заменит... Роберт Кубица! Польский ветеран сумел найти общий язык со спонсорами и обнадежил команду – мол, с болидом он справится и одной полностью рабочей рукой. В последний раз Роб выступал за команду Формулы-1 в качестве основного пилота в далеком 2010 – незадолго до аварии в ралли, которая чуть не лишила поляка конечности, да и жизни.

Трансферы. Что до "сменяющих ливрею", то Сайнс перейдет в опустевший "Макларен", где будет тягаться с новоиспеченным чемпионом Формулы-2 Ландо Норрисом. На место Карлито придет Даниэль Риккардо, которому порядком надоела нестабильность его "Ред Булл". Вместо Дэна "проклятый" болид примет Пьер Гасли. Пустущее место в "Торо Россо" займет вечно подающий надежды Даниил Квят. Стролл сядет за руль купленной отцом "Рэйсинг Поинт", ну а Райкконен и Леклер просто махнутся "ключ на ключ": Шарль – в "Феррари", Кими – завершать карьеру в "Заубер". Вернется в Формулу и Дженсен Баттон! В качестве комментатора – Джей-Би подписал годовой контракт со "Скай Спортс".

Сезон 2018 года станет последним и для старых союзов: "Ред Булл" впервые за 11 лет сменит моториста. Со следующего сезона силовые установки "быков" будут собирать в "Хонда". Поэтому поводу "Рено" выпустила довольно теплый пресс-релиз, где желала коллективу Кристиана Хорнера всего самого лучшего.

Квалификация. Несмотря на то, что "вершки" свободных заездов делили между собой претенденты на топ-3, квалификацию уверенно выиграл Хэмилтон. Льюиса даже не смутило пересечение белой разделительной линии между пит-лейн и выездом на трассу – чемп отделался предупреждением. А вот Райкконена за такой же проступок оштрафовали. Вероятно, победителей не судят. 11-й поул для Хэма в этом сезоне, 83-й в карьере. Вместе с ним с первого ряда стартовал Боттас. В целом, стартовое поле напоминало таблицу Кубка Конструкторов: первые – "Мерседес", затем "Феррари", за ними "Ред Булл".

Гонка. Старт выдался сдержанным. Не повезло Ферстаппену – силовая решила уйти в безопасный режим и ограничить мощность. В девятом повороте произошел первый серьезный инцидент: столкнулись Грожан и Хюлкенберг. Из-за контакт машина Нико взлетела в небо, перевернулась и приземлилась на ограждение вверх днищем. А затем загорелась. К счастью, пилот не пострадал, хотя вытащили его с заметным промедлением. Выехал пейс-кар. После рестарта силовая отключилась у Райкконена – не лучший конец в "Феррари". Включить ее так и не удалось. Финн, однако, слишком расстроенным не был – уже в скором времени появилась его фотография: в левой руке жена Минтту, в левой – банка пива.

22-й круг гонки явил библейское чудо – посреди пустыни пошел дождь. Недостаточный, чтобы переходить на промежуточные покрышки, но достаточный, чтобы на него пожаловался Макс Ферстаппен. Спустя некоторое время осадки закончились. Четыре круга спустя сдался мотор Эриксона – грустный финал карьеры пилота.

Ближе к концу гонки "Макларен" попросили Алонсо ускориться, чтобы попасть в очковую зону. Нандо ускорился – и срезал три шиканы. Там, где испанец отыграл 4 секунды, стюарды решили добавить ему 5. За каждую срезку. Итого 15 секунд к результату. К счастью, между ветераном и преследовавшим его Хартли было больше 20 секунд. На 46-м круге машина Окона превратилась в кальян – выпустила кучу дыма и... все. Сход для француза. Печальный эпизод в развитии этого пилота. Спустя круг финт Эстебана повторил Пьер Гасли.

Гран-при Абу-Даби выиграл Льюис Хэмилтон. Это его 73-я победа. Вторым финишировал Феттель, третьим – Макс Ферстаппен. Таким образом голландец обошел обоих финнов и стал "вице-вице-чемпионом мира".

Затем настала пора прощания и трогательных слов. Так, Фернандо Алонсо пообещал, что навсегда останется поклонником Формулы-1: "Для меня большая честь бороться с чемпионами мира. Я буду приезжать на Гран-при, но пока не думаю о комментировании. Спасибо Формуле-1. Спасибо за все".

"Алонсо – легенда. Я смотрел за его успехами, когда еще сам только дебютировал в чемпионате. Также спасибо Себастьяну, для меня было честью сражаться с ним в этом году – я знаю его еще с Формулы-3. В этом году он и "Феррари" здорово давили на нас – не подумайте, что победа далась легко", – поделился Хэмилтон.

Выразил мнение и сам Феттель: "Льюис чемпион, и он этого заслуживает. Надеюсь, мы дадим достойный бой "Мерседес" в следующем году. Фернандо также отличный пилот, пусть и последние несколько лет были для него достаточно трудными. Нам всем будет его не хватать".

Остроты в самом конце решили добавить в "Хаас" – из-за протеста команды, который находится на рассмотрении стюардов, результаты чемпионата будут считаться предварительными. Дело в том, что Джин Хаас и его коллектив заявил: раз "Рэйсинг Поинт" – новая команда, то, следовательно, она не строила собственный болид, а значит не является конструктором. Именно поэтому ребята из Каннаполиса добиваются аннуляции всех результатов "розовых пантер". Уверены, финальный вердикт дирекции Формулы не заставит себя долго ждать.

А борьба в Альберт-Парке начнется через какую-то сотню дней.