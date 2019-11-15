Сын легенды Формулы-1 проехался на именитом болиде перед продажей

Мик Шумахер / Фото: Instagram

Гонщик Формулы-2 Мик Шумахер проехал на чемпионской машине Михаэля Шумахера 2002 года перед ее продажей на аукционе Sotheby’s в Абу-Даби в этом месяце.

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Ferrari, на которой Шумахер-старший выиграл Гран При Сан-Марино, Австрии и Франции, станет главным лотом на аукционе, который проведут в сотрудничестве с Формулой-1.

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Новый владелец получит машину после переработки мотора и коробки передач, которые за свой счет проведет Ferrari. Машина оценивается примерно в 5,5-7,5 млн долларов. Часть доходов от продажи поступит в фонд организованный семьей Шумахера с благотворительными целями.

Напомним, Михаэль Шумахер получил травму головы в декабре 2013 года в результате падения на горнолыжном курорте во Франции. С тех пор Шумахер, которому в январе исполнилось 50 лет, ни разу не появлялся на публике. В конце прошлого года стало известно, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.

В сентябре этого года Шумахер был выписан из больницы в Париже после прохождения курса экспериментального лечения. Курс лечения, который прошел Шумахер, держится в тайне.

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