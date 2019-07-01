Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,18
29,76
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости Формулы1

Сын Шумахера сядет за руль легендарного болида отца

1 июля, 19:19

Мик Шумахер рад проехаться за рулем самого быстрого автомобиля в истории Формулы-1

Легендарный болид Михаэля Шумахера Ferrari F2004
Легендарный болид Михаэля Шумахера Ferrari F2004. Фото: Getty Images

Сын семикратного чемпиона Формулы-1 немца Михаэля Шумахера Мик сядет за руль легендарного болида своего отца Ferrari F2004, на котором Шумахер-старший одержал 15 побед в 2004 году и завоевал последний титул в карьере. Исторический момент произойдет в Хоккенхайме 27 и 28 июля перед Гран-при Германии. 

Михаэль Шумахер – четыре года тишины: что случилось с легендой Формулы-1

20-летний Мик Шумахер является гонщиком Формулы-2 в команде Prema Racing. В прошлом сезоне он становился чемпионом Формулы-3.

"Будет здорово проехаться на этой машине в Хоккенхайме. Я смогу управлять одним из самых мощных автомобилей в истории Формулы-1", – признался Мик.

"Публика наверняка оценит", – добавил директор Формулы-1 Росс Браун. – "Поклонники в Хоккенхайме будут рады снова услышать рев этого атмосферного автомобиля с V10, особенно с Миком за рулем ..."

Интересно, что ранее Мик Шумахер опробовал другой легендарный чемпионский болид отца. Мик Шумахер прокатился на болиде "Бенеттон-Форд" 1994 года и повторил это перед Гран-при Бельгии.

Напомним, в 2013 году Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах в Мерибеле. В конце 2018 года появилась информация о том, что немец больше не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких и может покидать кровать.

Ранее сообщалось, что машина, на которой гонялся легендарный Михаэль Шумахер, уйдет с молотка. После того, как Шумахер получил травму головы, гонщик не выходит из дома и не показывается на людях.

Как выглядят современные болиды Формулы-1:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Формула-1, Михаэль Шумахер, Гран-при Германии, Мик Шумахер

Вы сейчас просматриваете новость " Сын Шумахера сядет за руль легендарного болида отца". Другие Новости Формулы1 смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стюарды оставили Ферстаппену победу на Гран-при Австрии

Вчера, 21:51

Голландский пилот обогнал своего соперника после спорного эпизода

"Мерседес" впервые в сезоне не первый, победителя Гран-при Австрии определят в кабинетах

Вчера, 18:55

Гонка в Австрии обрастает скандалом из-за инцидента перед самым финишем

Льюис Хэмилтон оштрафован на три позиции перед Гран-при Австрии

29 июня, 20:09

Гонщик признан виновным в блокировании Кими Райкконена в квалификации

Шарль Леклер обошел Хэмилтона в квалификации Гран-при Австрии

29 июня, 18:17

Себастьян Феттель в Шпильберге будет стартовать с десятой позиции

Катастрофический старт Гран-при Австрии: более миллиона ущерба и эффектная авария Боттаса

28 июня, 22:00

Неприятности не обошли даже лидера сезона Льюиса Хэмилтона

"Шумахер продолжает бороться": новые подробности состояния легендарного гонщика Формулы-1

25 июня, 13:19

Знаменитый пилот не появляется на людях после инцидента во время катания на лыжах в 2013 году

Петиция об отставке Зеленского: реакция Администрации президента

Зеленский ответил на петицию о том, когда уйдет в отставку

Дацик дрался против двоих. Одного вырубил, а потом получил травму

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Смерть во время марафона: какова же печальная статистика

Жилмар: «У Украины сейчас одно из лучших поколений в истории»

Мик Шумахер сядет за руль Ferrari F2004 в Хоккенхайме

Экран без вырезов, тройная камера и цена меньше, чем у Redmi К 20

Туристические «жемчужины»: удивительные места Украины

6 возможных симптомов рака глаза

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Женский Евробаскет-2019: расписание и результаты матчей, таблицы

Сегодня, 12:39

Украинская сборная попала в одну группу с хозяйками турнира и действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф

Итоговый медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске: Украина заняла третье место

Сегодня, 08:05

Наша команда завоевала на Европейских играх 51 медаль – рейтинг всех участников Евроигр

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Сегодня, 00:13

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Украина завершила выступления на Европейских играх-2019 еще одной золотой медалью

Вчера, 19:07

Очередным чемпионом континентальных Игр стал каратист Станислав Горун

"Сентябрь. Усик. Нокаут": Карлос Такам разнес в пух и прах статус украинца в супертяжах

Вчера, 11:56

Возможный оппонент Усика назвал большой ошибкой признание Усика обязательным претендентом на пояс WBO

Как желатин спасает наши суставы

Сестра или враг — история соперничества дочерей Андрея Миронова

Последовал резкий ответ Плющенко Родниной
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь