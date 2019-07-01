Сын Шумахера сядет за руль легендарного болида отца

Мик Шумахер рад проехаться за рулем самого быстрого автомобиля в истории Формулы-1

Легендарный болид Михаэля Шумахера Ferrari F2004. Фото: Getty Images

Сын семикратного чемпиона Формулы-1 немца Михаэля Шумахера Мик сядет за руль легендарного болида своего отца Ferrari F2004, на котором Шумахер-старший одержал 15 побед в 2004 году и завоевал последний титул в карьере. Исторический момент произойдет в Хоккенхайме 27 и 28 июля перед Гран-при Германии.

Михаэль Шумахер – четыре года тишины: что случилось с легендой Формулы-1

20-летний Мик Шумахер является гонщиком Формулы-2 в команде Prema Racing. В прошлом сезоне он становился чемпионом Формулы-3.

"Будет здорово проехаться на этой машине в Хоккенхайме. Я смогу управлять одним из самых мощных автомобилей в истории Формулы-1", – признался Мик.

"Публика наверняка оценит", – добавил директор Формулы-1 Росс Браун. – "Поклонники в Хоккенхайме будут рады снова услышать рев этого атмосферного автомобиля с V10, особенно с Миком за рулем ..."

Интересно, что ранее Мик Шумахер опробовал другой легендарный чемпионский болид отца. Мик Шумахер прокатился на болиде "Бенеттон-Форд" 1994 года и повторил это перед Гран-при Бельгии.

Напомним, в 2013 году Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах в Мерибеле. В конце 2018 года появилась информация о том, что немец больше не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких и может покидать кровать.

Ранее сообщалось, что машина, на которой гонялся легендарный Михаэль Шумахер, уйдет с молотка. После того, как Шумахер получил травму головы, гонщик не выходит из дома и не показывается на людях.

Как выглядят современные болиды Формулы-1:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Сын Шумахера сядет за руль легендарного болида отца". Другие Новости Формулы1 смотрите в блоке "Последние новости"