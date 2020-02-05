Уйдет ли "Мерседес" из Формулы-1 и за рулем какого авто теперь будет гонять Хэмилтон

Команда "Мерседес" / Фото: Reuters

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Глава команды "Мерседес" Тото Вольфф опровергает слухи о возможном уходе немецкого автопроизводителя из Формулы-1 в конце 2020 года. Причиной слухов послужил тот факт, что компания Daimler находится под прессингом из-за снижения прибыли и планирует уволить 10 000 сотрудников в рамках плана по экономии. Прекращение выступлений заводской команды в Ф-1, которая в последние годы бессменно берет Кубок Конструкторов, поможет существенно сократить расходы.

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"Мерседес" точно будет в Формуле в 2021 году, – заверил Тото Вольфф. – Мы хотим остаться, поскольку выступления в чемпионате имеют для нас смысл. Мы хотим заключить новый Договор согласия, который нас устроит. Это вовсе не означает, что Mercedes должна получить привилегии – мы хотим подписать сбалансированный контракт, который устроит не только нас, но и небольшие команды. Цель в том, чтобы все участники чемпионата получали прибыль".

Тото Вольф / Фото: Reuters

Помимо прочего, Вольфф прокомментировал ситуацию с контрактом Льюиса Хэмилтона: "В последний раз мы виделись на рождественской вечеринке. Мы неплохо поболтали о будущем. Когда с кем-то постоянно проводишь время на протяжении девяти месяцев, важно на какой-то период взять паузу, поэтому мы решили в декабре и январе оставить друг друга в покое. Когда в феврале мы вернемся к работе, тогда все обсудим".

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

Руководитель "Мерседес" говорит, что немецкая команда хочет оставить Хэмилтона, но не за все деньги мира:

"Учитывая уровень Льюиса, у него всегда будут варианты продолжения карьеры. То же самое касается и нас. До тех пор, пока мы строим быстрые машины, мы всегда будем в ситуации, в которой можем выбирать себе гонщиков. Хорошие отношения между мной и Льюисом не облегчают переговоры, поскольку у нас разные интересы. В Mercedes внимательно смотрят за расходами. У нас уже есть опыт непростых переговоров, но как бы тяжело они не складывались, в итоге мы приходили к тому, что пожимали друг другу руки. Льюис хочет самую быструю машину, мы же хотим лучшего гонщика".

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