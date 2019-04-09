В календаре Формулы-1 появится Гран-при Нидерландов
Первая гонка на голландской трассе пройдет в мае 2020 года
Гран-при Нидерландов на автодроме в Зандворте вернется в Формулу-1, первая гонка на голландской трассе после возвращения пройдет в мае 2020 года, сообщает Formule1.nl. По информации источника, соглашение владельцев автодрома с руководством Формулы-1 рассчитано на пять лет.
Ранее стало известно, что владельцы Формулы-1 предложили автодрому "Зандворт" вновь проводить Гран-при Нидерландов. Помимо трассы в Зандворте на право проведения этапа на голландской земле претендовал автодром в Ассене, на котором в настоящее время проходят гонки чемпионата MotoGP. В ответ муниципальный совет Зандворта заявил о готовности инвестировать 4 млн евро в гонку Формулы-1 в голландском городе. На "Зандворте" Гран-при проводились с 1952 по 1985 год.
Напомним, что в Ханое уже начали строить трассу Формулы-1. Гран-при Вьетнама будет в календаре Формулы-1 уже в следующем году.
Не так давно руководство Формулы-1 заключило с властями Вьетнама 10-летний контракт на проведение Гран-при. Ежегодно это мероприятие будет обходиться в 60 млн долларов. Ожидается, что сумма будет предоставлена в том числе частными инвесторами.
По сути Гран-при Вьетнама призван заменить в регионе Юго-Восточной Азии Гран-при Малайзии, который выпал из календаря чемпионата после 2017 года.
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