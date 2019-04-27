Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Сессия дважды прерывалась красными флагами из-за аварий

Роберт Кубица попал в аварию. Фото: AFP

На городской трассе в Баку прошла квалификация Гран-при Азербайджана. Победу одержал пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, второй результат показал его напарник по команде Льюис Хэмилтон, тройку лучших замкнул Себастьян Феттель из "Феррари".

Квалификационная сессия была отмечена множеством инцидентов. Наиболее заметными из них стали аварии с участием пилота "Уильямса" Роберта Кубицы и гонщика "Феррари" Шарля Леклера.

Поляк допустил ошибку в первом сегменте, зацепил стену и на высокой скорости вошел в противоположную. Сессия была прервана на полчаса. Во втором сегменте ошибку в том же повороте допустил и Леклер, он также разбил болид, и снова квалификация была прервана красными флагами. После инцидента Шарль уже не мог выехать на трассу в третьем сегменте и остался в нем без времени. Тем не менее из-за штрафа Антонио Джовинацци монегаск примет старт с девятой позиции.

Ранее мы писали, что канализационный люк прервал свободные заезды Гран-при Азербайджана.

Результаты квалификации Гран-при Азербайджана

1. Валттери Боттас ("Мерседес") – 1.40,495

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – +0,059

3. Себастьян Феттель ("Феррари") – +0,629

4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – +0,674

5. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") – +1,098

6. Даниил Квят ("Торо Россо") – +1,266

7. Ландо Норрис ("Макларен") – +2,120

8. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – +2,345

9. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – +4,815

10. Шарль Леклер ("Феррари")

Не прошли в третий сегмент:

11. Карлос Сайнс ("Макларен") – 1.42,398

12. Даниэль Риккардо ("Рено") – 1.42,477

13. Александер Албон ("Торо Россо") – 1.42,494

14. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 1.42,699

15. Пьер Гасли ("Ред Булл")

Не прошли во второй сегмент:

16. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – 1.42,630

17. Нико Хюлькенберг ("Рено") – 1.43,407

18. Ромен Грожан ("Хаас") – 1.43,427

19. Джордж Расселл ("Уильямс") – 1.45,062

20. Роберт Кубица ("Уильямс") – 1.45,455.

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