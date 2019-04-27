Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости Формулы1

Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

27 апреля, 21:48

Сессия дважды прерывалась красными флагами из-за аварий

Роберт Кубица попал в аварию
Роберт Кубица попал в аварию. Фото: AFP

На городской трассе в Баку прошла квалификация Гран-при Азербайджана. Победу одержал пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, второй результат показал его напарник по команде Льюис Хэмилтон, тройку лучших замкнул Себастьян Феттель из "Феррари". 

Квалификационная сессия была отмечена множеством инцидентов. Наиболее заметными из них стали аварии с участием пилота "Уильямса" Роберта Кубицы и гонщика "Феррари" Шарля Леклера. 

Поляк допустил ошибку в первом сегменте, зацепил стену и на высокой скорости вошел в противоположную. Сессия была прервана на полчаса. Во втором сегменте ошибку в том же повороте допустил и Леклер, он также разбил болид, и снова квалификация была прервана красными флагами. После инцидента Шарль уже не мог выехать на трассу в третьем сегменте и остался в нем без времени. Тем не менее из-за штрафа Антонио Джовинацци монегаск примет старт с девятой позиции. 

Ранее мы писали, что канализационный люк прервал свободные заезды Гран-при Азербайджана.

Результаты квалификации Гран-при Азербайджана 

1. Валттери Боттас ("Мерседес") – 1.40,495
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – +0,059
3. Себастьян Феттель ("Феррари") – +0,629
4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – +0,674
5. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") – +1,098
6. Даниил Квят ("Торо Россо") – +1,266
7. Ландо Норрис ("Макларен") – +2,120
8. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – +2,345 
9. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – +4,815
10. Шарль Леклер ("Феррари") 

Не прошли в третий сегмент: 

11. Карлос Сайнс ("Макларен") – 1.42,398 
12. Даниэль Риккардо ("Рено") – 1.42,477 
13. Александер Албон ("Торо Россо") – 1.42,494 
14. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 1.42,699 
15. Пьер Гасли ("Ред Булл")

Не прошли во второй сегмент: 

16. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – 1.42,630 
17. Нико Хюлькенберг ("Рено") – 1.43,407 
18. Ромен Грожан ("Хаас") – 1.43,427 
19. Джордж Расселл ("Уильямс") – 1.45,062 
20. Роберт Кубица ("Уильямс") – 1.45,455.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Формула-1, Гран-при Азербайджана

Вы сейчас просматриваете новость " Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана". Другие Новости Формулы1 смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Гарвардский астроном настаивает, что Омаумама — космокорабль

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней

У Зеленского готовят восемь законопроектов

Легендарный воин викингов оказался женщиной

Донетчанин проучил чиновницу, пытавшуюся заработать на "нём"

Гонтарева об отмене национализации “Приватбанка“

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Почему нужно рожать больше одного ребенка?

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

15 самых жутких и странных существ на планете

Дерби Донбасса и "Динамо" против "Львова": расписание матчей 26-го тура Премьер-лиги

Сегодня, 19:29

Хацкевич едет в неудобному сопернику, "Шахтер" без половины основы сыграет с "Мариуполем"

"Сын Бога" назвал десятку лучших боксеров планеты: Усик и Ломаченко – круче обидчика Кличко

Вчера, 23:25

Выше украинского Хайтека оказался только Кроуфорд

По Усику театр плачет: избивая грушу, боксер сделал неожиданную паузу

Вчера, 20:43

Во время отработки ударной серии украинский чемпион сыграл прямо-таки по Станиславскому

"А самому наглости хватает-то?": в Беларуси отреагировали на обидные слова Хацкевича

Вчера, 19:49

Наставник киевлян заявил, что белорусским спортсменам есть чему поучиться у украинских

"Уведут": жена нападающего "Динамо" обнажила грудь в лифте на Печерске

Вчера, 19:17

Стюардесса, покорившая сердце форварда киевлян Франа Соля, поражает своей формой после недавних родов

7 оттенков волос, которые молодят

Разумков о завершении войны и возвращении узников из тюрем

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма