Вот это он дает: 40-летний чемпион Формулы-1 ходит по канату и приседает на нем на одной ноге

Кими Райконен/Фото Alfa Romeo Racing ORLEN

40-летний пилот "Альфа Ромео" Кими Райкконен начал подготовку к следующему сезону Формулы-1. На официальной странице его команды в Instagram появилось видео, как он работает над вестибулярным аппаратом. В частности, Кими прошелся по провисающему канату и даже присел, удерживая равновесие на одной ноге. Ранее мы писали, что Кими Райкконен побил рекорд Михаэля Шумахера.

Кими Райкконен готовится к новому сезону Видео: Instagram

Напомним, следующий сезон может стать последним для финна в Королевских автогонках. Его контракт рассчитан до конца 2020 года. Минувший сезон стал для него первым после возвращения в Хинвиль. По итогам чемпионата Райкконен занял 12-е место, набрав 43 очка.

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Всего в Формуле-1 Райкконен провел 18 сезонов. В 2007 году он стал чемпионом мира в составе "Феррари" и до сих пор является последним пилотом, приносившим титул "Скудерии". За свою карьеру в Королевских автогонках "Ледяной человек" добыл 21 победу и побывал на 103 подиумах.

Мы также рассказывали, как будут выглядеть боксы на первом в истории Ф-1 Гран-при Вьетнама. Гонка на городской трассе в Ханое состоится 5 апреля 2020 года.

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Памяти Ники Лауды Видео: formula1.com

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