Под стать ханойской цитадели: как будут выглядеть боксы на первом в истории Ф-1 Гран-при Вьетнама

Гонка на трассе в Ханое пройдет уже 5 апреля 2020 года

Машину Пьера Гасли обслужили менее, чем за 2 секунды / Фото: Reuters

В этом году впервые в истории Формулы-1 один из Гран-при чемпионата пройдет во Вьетнаме. Гонка на городской трассе в Ханое состоится 5 апреля 2020 года. По сравнению с прошлым сезоном в этом пилоты проедут на один этап больше – 22. Также в календарь в этом году вернется Гран-при Нидерландов – гонка пройдет в мае. Ранее мы писали, что после жуткой аварии на "Дакаре" Алонсо задумался о возвращении в Формулу-1.

Тем временем организаторы Гран-при Вьетнама показали фотографии здания боксов, строительство которого было недавно завершено: "Рады подтвердить завершение строительства боксов трассы в Ханое — трехэтажного здания, длиной 300 метров с видом на стартовую решетку. Дизайн здания боксов был вдохновлен известной Ханойской цитаделью Тханг Лонг, а также Павильоном созвездия литературы, символом Ханоя".

Трасса Формулы-1 в Ханое Реклама

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Полностью работы на трассе в Ханое планируется завершить к концу января. Ранее мы сообщали, что звездный пилот Формулы 1 подписал новый контракт. Лучший по мнению болельщик овгонщик Ф-1 Макс Ферстаппен остается в "Ред булл".

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Памяти Ники Лауды Видео: formula1.com

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