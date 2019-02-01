Знаменитое ралли "Дакар" может вернуться в Африку
Экстремальный ралли-рейд до 2008 года проходил по территории Африки, после чего перебрался в Южную Америку
Ралли-рейд "Дакар-2020" может пройти по территории Африки, сообщают информационные источники со ссылкой на Ангольскую федерацию автоспорта. Так, представители ангольской федерации уже обсудили возможность проведения ралли в стране, а также в соседней Намибии с руководством "Дакара" и получили письменное уведомление о возможном проведении гонки в африканских странах в случае соответствующих гарантий безопасности.
Первые ралли-марафоны брали свой старт в Париже, а завершались в Дакаре, при этом вносились изменения маршрута в середине многодневки – гонка могла пройти по территории Алжира, переместиться в Тунис или завернуть в Ливию. Со временем жители и власти столицы Франции вытеснили гонку и организаторам пришлось выдумывать новые маршруты.
В 2008 году гонка должна была начаться в Лиссабоне, но из-за постоянных террористических угроз за день до старта организаторы вынуждены были ее отменить – впервые в истории. А со следующего года ралли-марафон перебрался в Южную Америку. Как заявили тогда, на неопределенный срок, но уже 10 лет она с успехом проходит по территории Аргентины, Чили, Перу, Парагвая и Боливии в зависимости от маршрута.
Напомним, что в 2019 году "Дакар" прошел по территории только одной страны – Перу – и стал самым коротким в истории – всего 10 этапов. Все победители "Дакар-2019" есть на нашем сайте.
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