Американцы обыграли канадцев в матче за "бронзу" чемпионата мира по хоккею

Сборная США по выиграла поединок за третье место со счетом 4:1

Хоккеисты сборной США обыграли команду Канады в матче за третье место на чемпионате мира, проходящем в Дании, и завоевали бронзовые медали. Встреча, состоявшаяся в Копенгагене, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0). В составе победителей дубль оформил Крис Крайдер (27-я и 59-я минуты), по одной шайбе забросили Ник Бонино (54) и Андерс Ли (58). У канадцев отличился Марк-Эдуард Власич (39).

Сборная США в восьмой раз стала бронзовым призером чемпионата мира. Ранее американцы были третьими в 1936, 1949, 1962, 1996, 2004, 2013, 2015 годах.

Капитан сборной США Патрик Кейн повторил рекорд результативности хоккейных чемпионатов мира в XXI веке. Кейн ассистировал Нику Бонино, который забросил вторую шайбу американцев на 54-й минуте матча. Таким образом, на счету Кейна стало 20 очков (8 шайб и 12 передач) на турнире. Ранее в XXI веке только один хоккеист набирал 20 очков на одном чемпионате мира – канадец Дэни Хитли в 2008 году.































США - Канада - 4:1

США - Канада - 4:1

США - Канада - 4:1

США - Канада - 4:1

США - Канада - 4:1

США - Канада - 4:1

США - Канада - 4:1

США - Канада - 4:1

США - Канада - 4:1

США - Канада - 4:1

США - Канада - 4:1

США - Канада - 4:1

США - Канада - 4:1

США - Канада - 4:1

США - Канада - 4:1

Напомним, что высший дивизион мирового первенства по итогам группового турнира уже покинули сборные Южной Кореи и Беларуси. На следующий год их заменят Италия и Великобритания.

В финале чемпионата мира по хоккею в 21:45 сыграют Швеция и Швейцария.