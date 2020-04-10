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Арены США всю ночь горели голубым: невероятное зрелище от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка

10 апреля, 10:06

Елена Павлова

Клубы НХЛ, НБА и MLS поддержали акцию lightitblue, которую начала Британия

На прошлой неделе в Великобритании стартовала кампания под хештегом #lightitblue – она направлена на поддержку работников здравоохранения в борьбе с коронавирусом. Организаторы призывают подсвечивать голубым цветом значимые объекты инфраструктуры по всей стране, в том числе и спортивные арены, в качестве "маленькой благодарности" за их труд. Ранее мы писали, как выглядят лица итальянских врачей, которые борются с коронавирусом.

В США эту акцию решили поддержать многие клубы НХЛ, НБА и MLS. Среди них "Коламбус Блю Джекетс", "Нью-Йорк Айлендерс", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Питтсбург Пингвинз", "Вашингтон Кэпиталз", "Тампа-Бэй Лайтнинг", "Филадельфия Флайерз" и "Филадельфия Севенти Сиксерс", "Сент-Луис Блюз" и многие другие – сообщает BarDown.

Напомним, что 12 марта НХЛ остановила сезон из-за угрозы распространения коронавируса. И, по последним данным, планирует возобновить сезон в конце лета с играми плей-офф при закрытых трибунах, чтобы не допустить распространения коронавируса. Лига попросила команды обеспечить доступность арен в летние месяцы.

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Напомним, что вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. В мире зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 95 тысяч смертей. Из числа заразившихся излечилось более 355 тысяч.

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