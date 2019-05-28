Авторы лучших эмблем хоккейного клуба "Мариуполь" получили денежные призы

Победителям конкурса на лучшую эмблему для ХК "Мариуполь" вручили сертификаты на 50, 25 и 15 тысяч гривен

Победители конкурса на лого хоккейного "Мариуполя".

27 мая на торжественной церемонии "Звезды хоккейного года" Фонд Бориса Колесникова вручил сертификаты на 50, 25 и 15 тысяч гривен победителям конкурса на лучший логотип для хоккейного клуба-новичка "Мариуполь". Конкурс длился месяц, участие в нем приняли 650 человек. Победителями творческого состязания стали Андрей Дегтяр и Артем Новохатский из Харькова, и киевлянин Богдан Забуга. Они посетили церемонию награждения лучших игроков и менеджеров сезона 2018/19 "Звезды хоккейного года" от Украинской хоккейной лиги, которая прошла в Киеве, и получили из рук директора благотворительного Фонда заслуженные награды.

София Мудрык обратилась со сцены со словами благодарности к победителям конкурса, в частности, выразила уверенность в том, что новый хоккейный клуб "Мариуполь" вскоре обретет не только фирменную эмблему, но и наверняка завоюет любовь хоккейных болельщиков. "Логотип – это символ команды, поэтому именно с такого интересного конкурса мы решили начать историю хоккейного клуба "Мариуполь". Конкурсанты активно присылали свои работы, делились идеями и пожеланиями. Мы увидели, что множество людей увлечены хоккеем. Приятно, что к нашей инициативе присоединились много жителей Мариуполя, ведь именно там сейчас строится современная хоккейная арена и вскоре будет создан клуб-новичок. Конкурс показал, что у хоккейного клуба уже есть и огромная поддержка среди мариупольчан и будущие болельщики", – отметила директор Фонда София Мудрык.

В декабре 2018 года в Мариуполе началось строительство масштабного спортивного комплекса. Ледовая арена, подарок городу от Фонда Бориса Колесникова, станет спортивной базой для хоккейного клуба "Мариуполь", а также местом тренировок для юных хоккеистов и фигуристов. Победители конкурса говорят – проект Фонда привлек творческую молодежь, дал шанс продемонстрировать свои способности и стимул посоревноваться в креативе и оригинальности.

"О конкурсе Фонда мне рассказал отец, он всегда следит за спортивными новостями. Я занимаюсь дизайном, так что решил применить свои профессиональные навыки. Концепция моего логотипа следующая: брендом Мариуполя является якорь. Его я решил использовать в качестве главного элемента. Применительно к хоккею, якорь не тянет на дно, а напротив, дает устойчивость и позволяет добиться стабильного результата. Идея эмблемы: стойкость, уверенность, надежность! Желаю игрокам ХК "Мариуполь" быть не только спортивным коллективом, но и хоккейной семьей, уверенно двигаться вперед, к победам!" – рассказал победитель конкурса Богдан Забуга.

Напомним, благотворительный Фонд Бориса Колесникова десять лет реализует образовательные, спортивные, творческие проекты, конкурсы и программы для молодежи, цель которых — воспитать новую генерацию технических специалистов и спортивную элиту Украины.

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