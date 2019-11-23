Белорусский хоккеист побил беременную жену, на него заводят уголовное дело

Юрий Елисеенко (слева)

Белорусский хоккеист Юрий Елисеенко, выступавший в России и Украине, обвиняется в избиении своей беременной 35-летней жены Марии. Об этом сообщает издание "Прессбол". На данный момент угрозы выкидыша у женщины нет, здоровью ребенка ничего не угрожает. В отношении же бывшего спортсмена решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас материал находится в прокуратуре. У самого Юрия взяли объяснения по данному факту. К слову, сегодня "Донбасс" не устоял в Кременчуге в битве лидеров украинского хоккея.

Происшествие с Елисеенко произошло в одном из поселков Одинцовского района Подмосковья, где пара проживает. На следующий день супруга хоккеиста обратилась за помощью в местную больницу. "У пациентки диагностированы ушибы головы, множественные кровоподтеки левой кисти, брюшной стенки, левой стороны тела. Женщина пояснила, что травмы ей нанес муж, ей было предложено остаться под наблюдением в стационаре для ее же безопасности. Но после осмотра специалистами она подписала отказ от госпитализации", – заявили врачи.

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Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении хоккеиста уголовного дела. Елисеенко – воспитанник "Химика"-СКА. В чемпионате Белоруссии он выступал за "Гомель", "Химик", "Шинник", "Шахтер" и "Металлург".

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