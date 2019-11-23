"Донбасс" не устоял в Кременчуге в битве лидеров украинского хоккея

В центральном матче 18-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги "Донбасс" играл на выезде с "Кременчугом". В начале каждого из периодов "Донбасс" выглядел опаснее своего соперника, но ни разу это преимущество не переросло в голы. Ближе к середине каждого из периодов "Кременчуг" выравнивал игру, а решающем фактором в матче стали удаления. Напомним, недавно мы писали, что "Донбасс" установил рекорд результативности во встрече чемпионата страны.
К середине третьего периода хозяева "разыгрывали лишнего" со стопроцентной реализацией. Так, после удалений Никифорова в первом периоде, Жовнира – во втором и Пангелова-Юлдашева – в третьем в воротах Горячевских расписались Киселев, Пукс и Орлов. При этом, в каждом из периодов у "Донбасса" было свое большинство, но с его реализацией у команды возникали проблемы.
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В итоге команда Сергея Витера уступила принципиальному сопернику "всухую", и теперь возвращается домой, чтобы начать длительную домашнюю серию. Примечательно, что двумя первыми соперниками "Донбасса" в этой серии будут представители ТОП-3 – "Днепр" (26 ноября) и "Кременчуг" (30 ноября).
Турнирная таблица
|№
|КОМАНДА
|И
|В
|ВО
|ВБ
|П
|ПО
|ПБ
|ЗШ
|ПШ
|О
|1
|Кременчуг
|18
|15
|1
|0
|2
|0
|0
|116
|22
|47
|2
|Днепр
Херсон
|15
|10
|1
|1
|3
|0
|0
|79
|33
|34
|3
|Донбасс
Донецк
|15
|10
|0
|0
|3
|2
|0
|79
|22
|32
|4
|Белый Барс
Белая Церковь
|16
|5
|1
|1
|8
|1
|0
|39
|53
|19
|5
|ХК Ледяные Волки
Киев
|17
|3
|1
|0
|13
|0
|0
|44
|112
|11
|6
|МХК Динамо
Харьков
|15
|0
|0
|0
|14
|1
|0
|21
|138
|1
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