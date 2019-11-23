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"Донбасс" не устоял в Кременчуге в битве лидеров украинского хоккея

23 ноября, 17:03

Команда с Полтавщины выиграла с сухим счетом 3:0 благодаря реализации большинства

"Донбасс" проиграл "Кременчугу"

"Донбасс" проиграл "Кременчугу" / Фото: ХК "Донбасс"

В центральном матче 18-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги "Донбасс" играл на выезде с "Кременчугом". В начале каждого из периодов "Донбасс" выглядел опаснее своего соперника, но ни разу это преимущество не переросло в голы. Ближе к середине каждого из периодов "Кременчуг" выравнивал игру, а решающем фактором в матче стали удаления. Напомним, недавно мы писали, что "Донбасс" установил рекорд результативности во встрече чемпионата страны.

К середине третьего периода хозяева "разыгрывали лишнего" со стопроцентной реализацией. Так, после удалений Никифорова в первом периоде, Жовнира – во втором и Пангелова-Юлдашева – в третьем в воротах Горячевских расписались Киселев, Пукс и Орлов. При этом, в каждом из периодов у "Донбасса" было свое большинство, но с его реализацией у команды возникали проблемы.

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В итоге команда Сергея Витера уступила принципиальному сопернику "всухую", и теперь возвращается домой, чтобы начать длительную домашнюю серию. Примечательно, что двумя первыми соперниками "Донбасса" в этой серии будут представители ТОП-3 – "Днепр" (26 ноября) и "Кременчуг" (30 ноября).

Турнирная таблица

КОМАНДАИВВОВБППОПБЗШПШО
1Кременчуг1815102001162247
2Днепр
Херсон		151011300793334
3Донбасс
Донецк		151000320792232
4Белый Барс
Белая Церковь		16511810395319
5ХК Ледяные Волки
Киев		1731013004411211
6МХК Динамо
Харьков		150001410211381

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