"Белый Барс" обыграл "Донбасс" в третьем матче полуфинальной серии УХЛ
Клуб из Белой Церкви победную шайбу забросил за 27 секунд до финальной сирены
В Белой Церкви состоялся третий матч полуфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги между белоцерковским "Белым Барсом" и донецким "Донбассом". Напомним, что ранее "Кременчук" минимально обыграл "Днепр" и повел в счете в серии.
Очень вязкий и трудный поединок с обилием опасных выпадов и грубых моментов провели обе команды. И хоть в первом периоде "Барсы" перебросали своих гостей из Донецка со счетом – 12:8, но на табло по итогам первых 20 минут встречи так и остались нули.
Заброшенные шайбы болельщики увидели только на экваторе встречи, когда сначала Назар Ружников сумел воспользоваться ошибкой обороны дончан и открыть счет в матче. А потом капитан "Донбасса" Виктор Захаров отправил ответную шайбу точно в ближний верхний угол ворот Кирилла Кучера и сравнял цифры на табло.
Третья двадцатиминутка прошла при обоюдоострой борьбе на всех участках площадки, однако выйти вперед ни одной из команд не позволяла отличная игра Кирилла Кучера и Богдана Дьяченко. Судьба матча решилась за 27 секунд до конца основного времени, когда Юрий Качан смог прошить голкипера дончан и забросить победную шайбу в этом поединке.
Таким образом эта победа позволила "Белому Барсу" размочить счет в полуфинальной серии до четырех побед.
"Белый Барс" – "Донбасс" - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Счет в серии – 1:2
Шайбы: 1:0 Ружников, 31:57; 1:1 Захаров (Гончаров), 34:02; 2:1 Качан (Ружников, Дурдыев), 59:33.
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