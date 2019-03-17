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"Белый Барс" обыграл "Донбасс" в третьем матче полуфинальной серии УХЛ

Сегодня, 22:42

Клуб из Белой Церкви победную шайбу забросил за 27 секунд до финальной сирены

"Барсы" добыли важную домашнюю победу
"Барсы" добыли важную домашнюю победу. Фото: uhl.com.ua
"Белый Барс" обыграл "Донбасс" в третьем матче полуфинальной серии УХЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/eb0/67f/5c8eb067f3403.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/eb0/67f/5c8eb067f3403.jpg Хоккей Клуб из Белой Церкви победную шайбу забросил за 27 секунд до финальной сирены

В Белой Церкви состоялся третий матч полуфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги между белоцерковским "Белым Барсом" и донецким "Донбассом". Напомним, что ранее "Кременчук" минимально обыграл "Днепр" и повел в счете в серии.

Очень вязкий и трудный поединок с обилием опасных выпадов и грубых моментов провели обе команды. И хоть в первом периоде "Барсы" перебросали своих гостей из Донецка со счетом – 12:8, но на табло по итогам первых 20 минут встречи так и остались нули. 

Заброшенные шайбы болельщики увидели только на экваторе встречи, когда сначала Назар Ружников сумел воспользоваться ошибкой обороны дончан и открыть счет в матче. А потом капитан "Донбасса" Виктор Захаров отправил ответную шайбу точно в ближний верхний угол ворот Кирилла Кучера и сравнял цифры на табло.

Третья двадцатиминутка прошла при обоюдоострой борьбе на всех участках площадки, однако выйти вперед ни одной из команд не позволяла отличная игра Кирилла Кучера и Богдана Дьяченко. Судьба матча решилась за 27 секунд до конца основного времени, когда Юрий Качан смог прошить голкипера дончан и забросить победную шайбу в этом поединке.

Таким образом эта победа позволила "Белому Барсу" размочить счет в полуфинальной серии до четырех побед.

"Белый Барс" – "Донбасс" - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Счет в серии – 1:2 

Шайбы: 1:0 Ружников, 31:57; 1:1 Захаров (Гончаров), 34:02; 2:1 Качан (Ружников, Дурдыев), 59:33.

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Тег ХК Донбасс, Белый барс, чемпионат Украины по хоккею, Украинская хоккейная лига

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Источник:

uhl.com.ua

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