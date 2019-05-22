Битва Россия – США и матч финнов со шведами: где смотреть матчи 1/4 финала хоккейного ЧМ

Все четвертьфинальные поединки чемпионата мира по хоккею пройдут в четверг, 23 мая

Американцы попробуют дать бой главным фаворитам - россиянам. Фото: AFP

Чемпионат мира по хоккею в самом разгаре. Команда телеканала Xsport, который транслирует в прямом эфире лучшие поединки турнира в словацких городах Братислава и Кошице, рассказала о предстоящих четвертьфиналах.

Сборная России бьет рекорды – это единственная команда на этом чемпионате, которая не потеряла ни одного очка на групповом этапе. В последней игре Россия обыграла сборную Швеции со счетом 7:4. В четвертьфинале россияне сыграют против команды США. Матч между этими сборными состоится 23 мая – начало в 17:10 по Киеву, ТВ: канал XSPORT.

Финляндия заняла второе место в группе А, уступив лидерство Канаде. Совершенно незвездная команда Юкки Ялонена удивила всех своей дисциплинированной игрой и ярким выступлением 18-летнего нападающего-вундеркинда Каапо Какко. Этот парень забросил шесть шайб в семи матчах группового этапа. Действующие чемпионы мира шведы в этом году вышли в плей-офф со скрипом. Оставить Швецию без четвертьфинала могла дерзкая сборная Латвии, но скандинавы смогли закончить групповой турнир без нервов. Теперь сборные Швеции и Финляндии ждет принципиальная очная встреча в четвертьфинале. Она также состоится 23 мая – прямая трансляция на Xsport начнется в 21:10.

В других четвертьфинальных матчах состоятся противостояния Канада – Швейцария и Чехия - Германия. Напомним, чемпионат мира по хоккею проходит в словацких городах Братиславе и Кошице, финал будет сыгран в воскресенье 26 мая.

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