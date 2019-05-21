Россия выиграла седьмой матч подряд на чемпионате мира по хоккею

Решающим в матче стал второй период, когда россияне забили сопернику шесть безответных шайб

Фото: AFP

Сборная России обыграла Швецию в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в топ-дивизионе. Россияне подтвердили статус лучшей команды группы А, выиграв все семь матчей. Шведы потерпели второе поражение на турнире и финишировали в группе третьими. Второе место удержала команда Чехии, а четвертое досталось Швейцарии. Австрия стала худшей командой группы А и вылетела в первый дивизион.

Швеция – Россия – 4:7 (1:0, 0:6, 3:1)

1:0 - Ландеског (Петтерссон, Петтерссон)

1:1 - Анисимов (Гусев, Кучеров)

1:2 - Дадонов (Сергачев, Кузнецов)

1:3 - Овечкин (Малкин, Хафизуллин)

1:4 - Капризов (Кузнецов)

1:5 - Григоренко

1:6 - Малкин (Задоров, Дадонов)

2:6 - Нюландер (Веннберг)

2:7 - Орлов (Барабанов, Телегин)

3:7 - Экман-Ларссон (Петтерссон)

4:7 – Клингберг (Экман-Ларссон, Нюландер)

ЧМ-2019 проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). В Братиславе играют команды группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Сборная Канады является самой титулованной в мире. "Кленовые листья" 26 раз выигрывали чемпионаты мира. Год назад канадцы заняли четвертое место, проиграв в матче за "бронзу" американцам. А чемпионом мира-2018 стала сборная Швеции, обыгравшая по буллитам Швейцарию.

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