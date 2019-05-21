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Битва титанов: прямая трансляция матча Канада – США на ЧМ-2019 по хоккею

21 мая, 21:04

На счету соперников – 28 выигранных титулов

Во вторник, 21 мая, в Кошице завершится групповой турнир чемпионата мира по хоккею. В заключительной игре группы А между собой схлестнутся титаны - Канада и США. На счету канадцев – 26 выигранных первенств планеты. Они рекордсмены по этому показателю. Американцы брали "золото" ЧМ дважды.

Обе команды досрочно обеспечили себе пропуск в 1/4 финала, но от результата этого матча зависит, какими именно окажутся пары плей-офф. Как мы сообщали, в четвертьфинал мирового первенства ранее пробились: Канада, США, Финляндия и Германия – из группы А, Россия, Чехия, Швейцария и Швеция – из группы В.

История личных встреч Канады и США. Из 12 матчей соперников в новую эру две третих, то есть восемь поединков, завершились победами канадцев. Американцы закончили в свою пользу четыре встречи. Разница шайб – 44:37 в пользу сборной Страны кленового листа. 

Букмекеры о матче Канада – США. Аналитики букмекерских контор считают канадцев небольшим фаворитом встречи. Коэффициент на их победу по итогам основного времени равен 2.20, на ничью – 4.60, на победу американцев – 2.60.

Как мы писали ранее, хозяева чемпионата мира по хоккею завершили выступление на турнире победой благодаря лотерее. Словаки слегка реабилитировались перед домашней публикой за невыход в 1/4 финала, обыграв датчан.


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Сегодня|Спорт

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