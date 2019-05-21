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Хозяева чемпионата мира по хоккею завершили выступление на турнире победой благодаря лотерее

21 мая, 20:11

Победитель встречи определился в серии буллитов

Фото: AFP

Сборная Словакии завершила выступление на домашнем чемпионате мира по хоккею в топ-дивизионе победой над Данией. Команды встречались в седьмом туре группового этапа. Обе сборные уже не претендовали на выход в плей-офф, но боролись за честь и престиж. Больше желания проявили словацкие хоккеисты, одержавшие победу в серии буллитов.

Из группы А в плей-офф уже пробились Финляндия, Канада, Германия и США. В первый Дивизион вылетела команда Франции.

Словакия – Дания – 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

1:0 – Маринчин (Студенич, Надь)

1:1 – Бедкер (Русселль, Йенсен)

2:1 – Надь (ПБ)

ЧМ-2019 проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). В Братиславе играют команды группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Сборная Канады является самой титулованной в мире. "Кленовые листья" 26 раз выигрывали чемпионаты мира. Год назад канадцы заняли четвертое место, проиграв в матче за "бронзу" американцам. А чемпионом мира-2018 стала сборная Швеции, обыгравшая по буллитам Швейцарию.


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Тег хоккей, чемпионат мира по хоккею, сборная Словакии по хоккею, сборная Дании по хоккею

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