"Блюз" в бриллиантах и сапфирах: чемпионы НХЛ получили свои перстни

139 специальных украшений создано и для болельщиков "Сент-Луиса"

Чемпионские перстни "блюзменов". Фото "Сент-Луис"

Игроки "Сент-Луиса", которые в прошлом сезоне впервые в своей 52-летней истории выиграли Кубок Стэнли, наконец-то получили чемпионские перстни. Украшения команде презентовали на закрытой вечеринке накануне нового сезона НХЛ, который стартует уже в ночь со второго на третье октября – "Сент-Луис" сыграет с "Вашингтон Кэпиталз".

Перстни изготовлены из белого и желтого золота 585-й пробы и украшены бриллиантами и сапфирами. 16 голубых сапфиров на верхней части символизируют 16 побед "блюзменов" в плей-офф. Также в дизайне кольца постарались запечатлеть особые отношения "Сент-Луиса" с его преданными болельщиками.

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По заказу клуба также создали 139 специальных перстней для болельщиков "Сент-Луиса", которые уйдут с аукциона.

Также смотрите видео с награждения "Сент-Луис Блюз", которые в финале Кубка Стэнли-2019 обыграли "Бостон Брюинз" со счетом 4:3.

Хоккей, Кубок Стэнли, Сент-Луис – Бостон

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