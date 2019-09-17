Из ружья – в голову: экс-игрок НХЛ совершил самоубийство

Жена Грэга Джонсона связала его смерть с сотрясениями мозга, которые он получил во время карьеры

Грэг Джонсон / Фото: Twitter

Бывший форвард "Нэшвилла", "Питтсбурга", "Чикаго" и "Детройта" Грэг Джонсон покончил жизнь самоубийством. Как сообщает The Detroit News, Джонсон выстрелил себе в голову из ружья. Ему было 48 лет. В ходе медэкспертизы в организме экс-игрока НХЛ не обнаружили следов наркотиков или алкоголя. Предсмертной записки он также не оставил.

Жена Джонсона Кристин связала смерть мужа с сотрясениями мозга, которые он получил во время спортивной карьеры.

Джонсон провел в НХЛ в общей сложности 785 матчей и набрал 369 (145+224) очков. Он также завоевал серебряную медаль Олимпиады-1994 в составе сборной Канады.

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Ранее мы писали, что голкипер сборной Кюрасао умер накануне матча с Гаити. Вратарь скончался в гостиничном номере от сердечного приступа.

Напомним, что летом в Йоханнесбурге был застрелен бывший футболист сборной ЮАР Марк Батчелор. Преступление было совершено у дома футболиста, который как раз возвращался домой. По данным полиции, обстрел происходил из полуавтоматического оружия, 7 пуль попали в жертву.

Добавим, что в Аргентине жестоко убили 25-летнего футболиста, среди подозреваемых – бывший одноклубник. В ходе драки неизвестный нанес Факундо смертельный удар ножом в грудь.

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