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"Бостон" выиграл первый матч финальной серии Кубка Стэнли

28 мая, 10:07

"Брюинз" обыграли "Сент-Луис", уступая по ходу встречи в две шайбы

"Бостон" добыл волевую победу
"Бостон" добыл волевую победу. Фото: AFP

В Национальной хоккейной лиге стартовала финальная серия Кубка Стэнли. В Бостоне местные "Брюинз" принимали "Сент-Луис Блюз" и победили со счетом – 4:2. Интересно, что по ходу матча гости вели в две шайбы, однако удержать победу не смогли.

"Бостон" – "Сент-Луис" – 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
0:1 - 07.23 Шенн (Шварц, Боумистер)
0:2 – 21.00 Тарасенко (Шенн)
1:2 – 22.16 Клифтон (Курали, Нордстрем)
2:2 – 32.41 Макэвой
3:2 – 45.21 Курали (Аккьяри, Хара)
4:2 - 58.11 Маршан
Счет в серии: 1-0.

Напомним, что на прошлых выходных в Словакии завершился чемпионат мира по хоккею в топ-дивизионе. Третий раз в своей истории золотые медали выиграла сборная Финляндии, которая в финале обыграла Канаду со счетом – 3:1.

Также мы писали, что финский форвард Каапо Какко за 13 месяцев выиграл три золотые медали чемпионатов мира. Хоккеист становился чемпионом мира с юношеской, молодежной и взрослой сборными Финляндии.

Накануне президент ХК "Донбасс" Борис Колесников рассказал, как можно повысить уровень украинского хоккея:


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Тег хоккей, Кубок Стэнли, Бостон Брюинз, Сент-Луис Блюз

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Сегодня|Спорт

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