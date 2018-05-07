Чемпионат мира по хоккею: чемпионы обыграли чехов, у Германии второе подряд поражение

Серебряные призеры Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане в серии буллитов проиграли норвежцам, а Швеция победила Чехию

На чемпионате мира по хоккею в Дании продолжаются поединки группового этапа.

Действующие чемпионы мира – шведы – обыграли команду Чехии. Встреча группы A, прошедшая в Копенгагене, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1). Шайбы у победителей забросили Рикард Ракелль (5-я минута), Маттиас Янмарк-Нюлен (8) и Мика Зибанежад (44). У проигравших отличились Филип Хронек (34) и Томас Хука (56).

В следующем матче сборная Швеции в понедельник сыграет с командой Франции, днем позже сборная Чехии встретится с командой Швейцарии.























Швеция - Чехия - 3:2

Швеция - Чехия - 3:2

Швеция - Чехия - 3:2

Швеция - Чехия - 3:2

Швеция - Чехия - 3:2

Швеция - Чехия - 3:2

Швеция - Чехия - 3:2

Швеция - Чехия - 3:2

Швеция - Чехия - 3:2

Швеция - Чехия - 3:2

Швеция - Чехия - 3:2

В другом матче серебряные призеры Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане хоккеисты сборной Германии потерпели второе поражение в двух матчах, уступив в серии послематчевых буллитов команде Норвегии. Встреча группы В прошла в Хернинге и завершилась со счетом 5:4 (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу норвежцев. У победителей в основное время отличились Кен Андре Олимб (2-я минута), Томас Вальквае (8), Андрес Бастиансен (22) и Даниэль Сёрвик (51), а решающий буллит реализовал Матиас Треттенес. У немцев шайбы забросили Патрик Хагер (15 и 28), Марк Михаэлис (19) и Янник Зайденберг (51).



















Норвегия - Германия - 5:4

Норвегия - Германия - 5:4

Норвегия - Германия - 5:4

Норвегия - Германия - 5:4

Норвегия - Германия - 5:4

Норвегия - Германия - 5:4

Норвегия - Германия - 5:4

Норвегия - Германия - 5:4

Норвегия - Германия - 5:4

Сборная Норвегии набрала 3 очка и поднялась на четвертое место в таблице группы, а немцы, снова уступив не в основное время, с 2 очками идут на седьмой строчке. В следующем матче турнира сборная Германии 7 мая сыграет с командой США, а сборная Норвегии 8 мая встретится с командой Финляндии.