Чемпионат мира по хоккею с участием сборной Украины: расписание и результаты

Наша женская команда попробует пробиться в Дивизион IIB

Тренировка в ЮАР сборной Украины перед стартом ЧМ-2019.

Чемпионат мира по хоккею с участием сборной Украины: расписание и результаты //smm6.ollcdn.net/img/article/12054/50_main_new.1547367322.jpg //smm9.ollcdn.net/img/article/12054/50_tn.1547367322.jpg 2019-01-18T20:30:00+02:00 Хоккей Наша женская команда попробует пробиться в Дивизион IIB

С 13 по 18 января в южноафриканском городе Кейптаун состоится квалификация женского чемпионата мира по хоккею. Пять команд будут сражаться за единственную путевку в группу В второго Дивизиона. Впервые в своей истории выступит на чемпионате мира и женская сборная Украины.

"Соперников уже видели, и нам все 100% по силам. Мы уверены в победе. В турнире участвуют пять сборных. На сегодняшний день главные оппоненты у нас – это Бельгия и ЮАР", – сказал накануне турнира главный тренер украинской команды Вадим Радченко.

Расписание и результаты квалификации чемпионата мира:

Воскресенье, 13 января

14:00 Гонконг – Бельгия – 1:8 (1:3, 0:4, 0:1)

19:00 Украина – ЮАР – 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Понедельник, 14 января

18:00 Болгария – Украина – 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)

Вторник, 15 января

14:00 Бельгия – Болгария – 6:0 (4:0, 0:0, 2:0)

18:00 ЮАР – Гонконг – 10:1 (4:1, 3:0. 3:0)

Среда, 16 января

18:00 Украина – Бельгия - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Четверг, 17 января

14:00 Гонконг – Украина – 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)

18:00 ЮАР – Болгария – 8:4 (3:1, 1:2, 4:1)

Пятница, 18 января

14:00 Болгария – Гонконг - 6:7 ОТ (1:3, 2:0, 3:3, 0:1)

18:00 Бельгия – ЮАР – 9:2 (3:0, 3:1, 3:1)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

# Команда И B ВО ПО П Ш О 1 Украина 4 4 0 0 0 17:5 12 2 Бельгия 4 3 0 0 1 24:7 9 3 Южная Африка 4 2 0 0 2 21:17 3 4 Гонконг 4 0 1 0 3 11:29 2 5 Гонконг 4 0 0 1 3 11:26 1

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