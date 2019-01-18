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Чемпионат мира по хоккею с участием сборной Украины: расписание и результаты

Сегодня, 20:30

Наша женская команда попробует пробиться в Дивизион IIB

Тренировка в ЮАР сборной Украины перед стартом ЧМ-2019
Тренировка в ЮАР сборной Украины перед стартом ЧМ-2019.
Чемпионат мира по хоккею с участием сборной Украины: расписание и результаты //smm6.ollcdn.net/img/article/12054/50_main_new.1547367322.jpg //smm9.ollcdn.net/img/article/12054/50_tn.1547367322.jpg Хоккей Наша женская команда попробует пробиться в Дивизион IIB

С 13 по 18 января в южноафриканском городе Кейптаун состоится квалификация женского чемпионата мира по хоккею. Пять команд будут сражаться за единственную путевку в группу В второго Дивизиона. Впервые в своей истории выступит на чемпионате мира и женская сборная Украины

"Соперников уже видели, и нам все 100% по силам. Мы уверены в победе. В турнире участвуют пять сборных. На сегодняшний день главные оппоненты у нас – это Бельгия и ЮАР", – сказал накануне турнира главный тренер украинской команды Вадим Радченко.

Расписание и результаты квалификации чемпионата мира:

Воскресенье, 13 января

14:00 Гонконг – Бельгия – 1:8 (1:3, 0:4, 0:1)

19:00 Украина – ЮАР – 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Понедельник, 14 января

18:00 Болгария – Украина – 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)

Вторник, 15 января

14:00 Бельгия – Болгария – 6:0 (4:0, 0:0, 2:0)

18:00 ЮАР – Гонконг – 10:1 (4:1, 3:0. 3:0)

Среда, 16 января

18:00 Украина – Бельгия - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Четверг, 17 января

14:00 Гонконг – Украина – 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)

18:00 ЮАР – Болгария – 8:4 (3:1, 1:2, 4:1)

Пятница, 18 января

14:00 Болгария – Гонконг - 6:7 ОТ (1:3, 2:0, 3:3, 0:1)

18:00 Бельгия – ЮАР – 9:2 (3:0, 3:1, 3:1)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

#КомандаИBВОПОПШО
1Украина4400017:512
2Бельгия4300124:79
3Южная Африка4200221:173
4Гонконг4010311:292
5Гонконг4001311:261

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Сегодня|Спорт

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