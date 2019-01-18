Чемпионат мира по хоккею с участием сборной Украины: расписание и результаты
Наша женская команда попробует пробиться в Дивизион IIB
С 13 по 18 января в южноафриканском городе Кейптаун состоится квалификация женского чемпионата мира по хоккею. Пять команд будут сражаться за единственную путевку в группу В второго Дивизиона. Впервые в своей истории выступит на чемпионате мира и женская сборная Украины.
"Соперников уже видели, и нам все 100% по силам. Мы уверены в победе. В турнире участвуют пять сборных. На сегодняшний день главные оппоненты у нас – это Бельгия и ЮАР", – сказал накануне турнира главный тренер украинской команды Вадим Радченко.
Расписание и результаты квалификации чемпионата мира:
Воскресенье, 13 января
14:00 Гонконг – Бельгия – 1:8 (1:3, 0:4, 0:1)
19:00 Украина – ЮАР – 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Понедельник, 14 января
18:00 Болгария – Украина – 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)
Вторник, 15 января
14:00 Бельгия – Болгария – 6:0 (4:0, 0:0, 2:0)
18:00 ЮАР – Гонконг – 10:1 (4:1, 3:0. 3:0)
Среда, 16 января
18:00 Украина – Бельгия - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Четверг, 17 января
14:00 Гонконг – Украина – 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)
18:00 ЮАР – Болгария – 8:4 (3:1, 1:2, 4:1)
Пятница, 18 января
14:00 Болгария – Гонконг - 6:7 ОТ (1:3, 2:0, 3:3, 0:1)
18:00 Бельгия – ЮАР – 9:2 (3:0, 3:1, 3:1)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|#
|Команда
|И
|B
|ВО
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Украина
|4
|4
|0
|0
|0
|17:5
|12
|2
|Бельгия
|4
|3
|0
|0
|1
|24:7
|9
|3
|Южная Африка
|4
|2
|0
|0
|2
|21:17
|3
|4
|Гонконг
|4
|0
|1
|0
|3
|11:29
|2
|5
|Гонконг
|4
|0
|0
|1
|3
|11:26
|1
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