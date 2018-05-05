Чемпионат мира по хоккею: Швейцария вырвала победу у Австрии, Латвия оказалась сильнее Норвегии

5 Мая 2018, 16:22

В Дании стартовал второй день чемпионата мира по хоккею 2018 года

Фото AFP
Фото AFP

В субботу, 5 мая, на чемпионате мира по хоккею 2018 года состоялись два матча. В группе А сборная Швейцарии в овертайме одолела команду Австрии. Так же не смогли определить победителя в основное время представителя группы В Норвегия и Латвия, но решающая шайба была заброшена на первой же минуте овертайма.

Швейцария – Австрия – 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 18 Нидеррайтер (Хофманн, Корви), 2:0 – 24 Хаас (Мюллер, Шервей), 2:1 – 34 Звергер (Хаудум, Рохенвальд), 2:2 – 46 Ганаль (Шнайдер), 3:2 – 63 Корви (Нидеррайтер).

Норвегия – Латвия – 2:3 (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 8 Бастиансен (Хулес, Треттьенс), 2:0 – 12 Бонсаксен (Улимб), 2:1 – 26 Балцерс (Галвиньш, Сотниекс), 2:2 – 51 Аболс (Редлихс, Карсумс), 2:3 – 60 Балцерс (Джериньш)

Вчера состоялись два стартовых матча группы А: Россия разгромила Францию, а действующий чемпион Швеция расправилась с Беларусью. В группе В США по буллитам обыграла Канаду, а Дания оказалась сильнее немцев, но победитель определился только в серии буллитов.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы.
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Источник:

Сегодня|Спорт

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