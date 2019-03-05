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Десятый "сухарь" Петрова вывел "Днепр" в полуфинал плей-офф УХЛ

Сегодня, 21:58

Херсонцы забросили пять безответных шайб во втором матче против "Ледяных Волков"

Фото uhl.ua
Фото uhl.ua.
Десятый "сухарь" Петрова вывел "Днепр" в полуфинал плей-офф УХЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ed4/625/5c7ed46252591.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ed4/625/5c7ed46252591.png Хоккей Херсонцы забросили пять безответных шайб во втором матче против "Ледяных Волков"

Херсонский "Днепр" вышел в полуфинал плей-офф Украинской хоккейной лиги, обыграв во втором матче "Ледяных Волков" из столицы со счетом 5:0 и победив в серии до двух матчей.

Уже в первом периоде херсонцы сделали существенный задел для победы в матче и во всей серии, забросив три шайбы. Голами отличались Евгений Зык, Алексей Янишевский и Иван Золотухин.

Во втором периоде "Днепр" не сбавил оборотов, но шайбы удалось забросить только на последних минутах игрового отрезка: Никита Макарицкий поразил ближний верхний угол, а Никита Коваленко реализовал выход один на один.

В третьем периоде голов не состоялось, вратарь "Днепра" Олег Петров оформил 10-й шатаут в сезоне.

Таким образом "Днепр" вышел в полуфинал плей-офф УХЛ, где сыграет против "Кременчука".

УХЛ. Плей-офф. Первый раунд

"Днепр" – "Ледяные Волки" - 5:0 (3:0, 2:0, 0:0) серия – 2:0

1:0 – Зык (Тимченко) – 05:16,

2:0 – Янишевский (Бондаренко, Ромащенко) – 10:26,

3:0 – Золотухин (Жвачкин) – 17:39,

4:0 – Макарицкий (Зык) – 36:25,

5:0 – Коваленко (Пугачев, Шулешов) – 37:55,

Как сообщалось ранее, легендарный боксер Эвандер Холифилд нокаутировал хоккеиста с одного удара.

Также сообщалось, что в матче НХЛ судья запрыгнул на бортик и ударил в лицо хоккеиста.

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Тег хоккей, УХЛ, Днепр Херсон, Ледяные Волки

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