Десятый "сухарь" Петрова вывел "Днепр" в полуфинал плей-офф УХЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ed4/625/5c7ed46252591.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ed4/625/5c7ed46252591.png 2019-03-05T21:58:27+02:00 Хоккей Херсонцы забросили пять безответных шайб во втором матче против "Ледяных Волков"

Херсонский "Днепр" вышел в полуфинал плей-офф Украинской хоккейной лиги, обыграв во втором матче "Ледяных Волков" из столицы со счетом 5:0 и победив в серии до двух матчей.

Уже в первом периоде херсонцы сделали существенный задел для победы в матче и во всей серии, забросив три шайбы. Голами отличались Евгений Зык, Алексей Янишевский и Иван Золотухин.

Во втором периоде "Днепр" не сбавил оборотов, но шайбы удалось забросить только на последних минутах игрового отрезка: Никита Макарицкий поразил ближний верхний угол, а Никита Коваленко реализовал выход один на один.

В третьем периоде голов не состоялось, вратарь "Днепра" Олег Петров оформил 10-й шатаут в сезоне.

Таким образом "Днепр" вышел в полуфинал плей-офф УХЛ, где сыграет против "Кременчука".

УХЛ. Плей-офф. Первый раунд