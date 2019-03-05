Десятый "сухарь" Петрова вывел "Днепр" в полуфинал плей-офф УХЛ
Херсонцы забросили пять безответных шайб во втором матче против "Ледяных Волков"
Херсонский "Днепр" вышел в полуфинал плей-офф Украинской хоккейной лиги, обыграв во втором матче "Ледяных Волков" из столицы со счетом 5:0 и победив в серии до двух матчей.
Уже в первом периоде херсонцы сделали существенный задел для победы в матче и во всей серии, забросив три шайбы. Голами отличались Евгений Зык, Алексей Янишевский и Иван Золотухин.
Во втором периоде "Днепр" не сбавил оборотов, но шайбы удалось забросить только на последних минутах игрового отрезка: Никита Макарицкий поразил ближний верхний угол, а Никита Коваленко реализовал выход один на один.
В третьем периоде голов не состоялось, вратарь "Днепра" Олег Петров оформил 10-й шатаут в сезоне.
Таким образом "Днепр" вышел в полуфинал плей-офф УХЛ, где сыграет против "Кременчука".
УХЛ. Плей-офф. Первый раунд
"Днепр" – "Ледяные Волки" - 5:0 (3:0, 2:0, 0:0) серия – 2:0
1:0 – Зык (Тимченко) – 05:16,
2:0 – Янишевский (Бондаренко, Ромащенко) – 10:26,
3:0 – Золотухин (Жвачкин) – 17:39,
4:0 – Макарицкий (Зык) – 36:25,
5:0 – Коваленко (Пугачев, Шулешов) – 37:55,
Как сообщалось ранее, легендарный боксер Эвандер Холифилд нокаутировал хоккеиста с одного удара.
Также сообщалось, что в матче НХЛ судья запрыгнул на бортик и ударил в лицо хоккеиста.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Десятый "сухарь" Петрова вывел "Днепр" в полуфинал плей-офф УХЛ". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Знаменитый тренер Моуринью опозорился в России: португалец упал во время вбрасывания шайбы
Экс-наставник "МЮ" не удержался на ковровой дорожке