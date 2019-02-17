"Динамо" разгромлено в Кременчуге: 1:6 с лидером чемпионата Украины
По две закинутых шайбы в каждом периоде обеспечили уверенную победу лидеру УХЛ "Кременчуку"
В Кременчуге состоялся перенесенный матч в рамках 25-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) между местным "Кременчуком" и МХК "Динамо". Поединок начался без раскачки. Уже на 5 минуте встречи Владимир Варивода прекрасным броском вывел хозяев вперед – 1:0. Через минуту нападающий "Кременчука" Николай Киселев удвоил преимущество своей команды.
Вторая двадцатиминутка началась за тем же сценарием: Вадим Хришпенц реализовал большинство и сделал счет 3:0 в пользу хозяев льда. Но даже в меньшинстве кременчужане выглядели предпочтительнее своего соперника. Алексей Зайцев с передачи Владислава Грицких закинул четвертую шайбу в ворота "Динамо".
Третий период поединка не оставил зрителям никакой интриги. Результативные броски Тимура Гриценко и Ивана Савченко сделали разницу в 6 шайб. Но гол "престижа" харьковчанам все же закинуть удалось. Капитан "Динамо" Владимир Чердак установил окончательный счет – 6:1 в пользу кременчугского "Кременчука".
"Кременчук" – МХК "Динамо" 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Шайбы: 1:0 Варивода (Савченко, Ворона), 4:13; 2:0 Киселев(Зайцев, Кривошапкин), 5:07; 3:0 Хришпенц (Савченко, Ворона), 24:59; 4:0 Зайцев (Грицких), 28:15; 5:0 Гриценко (Варивода, Ворона), 41:06; 6:0 Савченко (Ворона, Хришпенц), 49:11; 6:1 Чердак (Фирсов, Наливайко), 51:56.
Отметим, что вчера команды уже играли друг с другом, "Кременчук" победил "Динамо" со счетом 10:3.
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